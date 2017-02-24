به گزارش خبرنگار مهر، کوهپیمایی خانوادگی به مناسبت تجلیل از مقام شامخ شهید زنده « سید نورخدا موسوی» صبح امروز جمعه در مرکز لرستان برگزار شد.

این کوهپیمایی خانوادگی در محل «بام خاطره های» شهر خرم آباد برگزار شد.

این برنامه با همکاری شهرداری خرم آباد، اداره ورزش و جوانان شهرستان خرم آباد و ... با حضور پرشکوه مردم این شهر طی امروز برگزار شد.

حکایت شهید زنده لرستانی، روایت مردی است که سالهاست روی تخت دراز کشیده و به آسمان خیره شده است و با نگاهش با همه وجودمان زمزمه می کند، جانباز ۱۰۰ درصد «سید نورخدا موسوی منفرد» نزدیک هشت سال است در حالت کما همینطور خیره به سقف اتاق می نگرد و انگار در عمق نگاهش چیزی است که مسحورمان می کند؛ نه تنها ما را بلکه هر کسی را که اینجا قدم گذاشته و جادو شده است.

می گویند هر روز از هر جای ایران دوستان و آشنایانی به نیت زیارت «شهید زنده» می آیند؛ جانبازی که رد گلوله گروه تروریستی و ملعون ریگی را می توان روی پیشانی اش گرفت، «نور خدا» نماد است، نشانه است؛ نشانه ای از پاسداشت عزت و حفظ خاکی که برایمان بیش از همه دنیای خاکی می ارزد!