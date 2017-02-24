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۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۲۸

مدیرعامل شرکت مترو تهران:

تکمیل مترو پرند ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

تکمیل مترو پرند ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

مدیرعامل شرکت مترو تهران در خصوص آخرین وضعیت ایستگاه های مترو، گفت: ایستگاه پرند در صورت تامین اعتبار دولت، در ۶ ماه نخست سال ۹۶ به بهره برداری خواهد رسید.

هابیل درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل خط مترو پرند، اظهارداشت: ۴۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل خط پرند اعتبار نیاز داریم و و منابع آن با وجود آنکه از سوی دولت پرداخت نشد و منابع آن با وجود آنکه از سوی دولت پرداخت نشد از سوی شهرداری تامین اعتبار شد که پس از تامین اعتبار از سوی دولت هزینه های انجام شده جایگزین می‌شود.

وی از بهره برداری از ایستگاه مترو فرودگاه امام(ره) خبر داد و افزود: این ایستگاه اوایل سال ۹۶ مسافرگیری خواهد کرد.

درویشی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود پیشرفت بالای ۹۰ درصد به خط ۷ هنوز شاهد افتتاح هیچ ایستگاهی از این خط نیستیم، گفت: بهره برداری از ایستگاههای مترو نیاز به برنامه ریزی خاصی دارد و هیچ وقت تمامی ایستگاههای یک خط همزمان به بهره برداری نمی رسد بلکه باید ماه به ماه هر ایستگاه تست سرد و گرم شود و سپس به زیر بار رود.

مدیرعامل شرکت مترو تهران با بیان اینکه فاز نخست خط ۷ که انجام تست های سرد و گرم است ماه آینده انجام خواهد شد، افزود: خط ۷ مترو، ایستگاه فرودگاه امام و فاز یک خط ۶  تا نیمه اول سال ۹۶ به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 3915880
نورا حسینی

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