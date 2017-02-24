به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعه استاندار لرستان به همراه فرماندار خرم آباد، شهردار خرم آباد و جمعی از مدیران استانی از پاساژ قائم خرم آباد که چندماه قبل دچار آتش سوزی شده بود بازدید به عمل آورد و با هیئت مدیره پاساژ و چند نفر از زیان دیدگان حادثه آتش سوزی اخیر پاساژ قائم گفتگو کرد.

هوشنگ بازوند در جریان این بازدید در مورد روند حمایت های شرکت توزیع برق نسبت به نصب ترانس برق و تابلوی داخلی پاساژ و نصب کنتورهای داخلی افرادی که دارای اشتراک برق بودند دستورات لازم را به مدیرعامل شرکت توزیع برق استان را داد.

همچنین مقرر شد که فرماندار و مدیریت بحران استان لرستان با هماهنگی هیئت مدیره پاساژ هماهنگی لازم را برای فعالیت مجدد کسبه پاساژ انجام دهند.

بنابر این گزارش، همچنین در این بازدید مقرر شد برای بررسی درخواست کسبه مبی بر اعطای تسهیلات بانکی، جلسه ای طی روزهای آتی در این خصوص به ریاست استاندار لرستان در محل استانداری تشکیل و تصمیم گیری شود .