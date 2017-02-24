پیش بینی افزایش آلاینده ها در کلانشهرها

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، امروز همچنان در استان های کهگیلویه و بویراحمد و بخش های از استان فارس، هرمزگان، یزد و کرمان به تدریج در برخی از نقاط استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی بارش پراکنده باران و گاهی نیز همراه با رعد و برق و وزش باد خواهیم داشت.

به تدریج برای فردا بارش در این مناطق قطع خواه شدد و به صورت خفیف در بخش های جنوب شرق بارش ها ادامه پیدا می کند که این شرایط برای روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز پایدار خواهد بود.

با توجه به پایداری جو و سکون نسبی هوا در نواحی صنعتی و کلان شهرهایی مانند تهران، اصفهان و اراک، از شنبه به بعد باز هم افزایش روند غلظت آلاینده های جوی را پیش بینی می شود.

امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد ملایم است و دما در گرم ترین زمان به حدود ۱۲ درجه می رسد، تغییرات محسوس دمایی مشاهده نمی شود اما به تدریج روند افزایش دما اتفاق می افتد.