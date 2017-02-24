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۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵

گزارش هواشناسی؛

پیش بینی افزایش آلاینده ها در کلانشهرها

پیش بینی افزایش آلاینده ها در کلانشهرها

بر اساس پیش بینی های سازمان هواشناسی به جز در بخش هایی از جنوب و جنوب شرق در بیشتر مناطق کشورجوی آرام و پایدار خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، امروز همچنان در استان های کهگیلویه و بویراحمد و بخش های از استان فارس، هرمزگان، یزد و کرمان به تدریج در برخی از نقاط استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی بارش پراکنده باران و گاهی نیز همراه با رعد و برق و وزش باد خواهیم داشت. 

به تدریج برای فردا بارش در این مناطق قطع خواه شدد و به صورت خفیف در بخش های جنوب شرق بارش ها ادامه پیدا می کند که این شرایط برای روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز پایدار خواهد بود.

با توجه به پایداری جو و سکون نسبی هوا در نواحی صنعتی و کلان شهرهایی مانند تهران، اصفهان و اراک، از شنبه به بعد باز هم افزایش روند غلظت آلاینده های جوی را پیش بینی می شود.

امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد ملایم است و دما در گرم ترین زمان به حدود ۱۲ درجه می رسد، تغییرات محسوس دمایی مشاهده نمی شود اما به  تدریج روند افزایش دما اتفاق می افتد.

کد مطلب 3915884
نورا حسینی

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