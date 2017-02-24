شهرام کرمی مدیر پردیس تئاتر تهران درباره وضعیت فعالیت این مجموعه تئاتری در ایام تعطیلات نوروز ۹۶ به خبرنگار مهر گفت: ظرفیت شرق تهران، ظرفیت بالقوه ای است و ساکنان فرهنگ دوست و هنردوست بسیاری دارد. علیرغم وجود مهمترین مراکز فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در منطقه شرق نظیر فرهنگسرای خاوران و اشراق، ما کمترین مراکز فرهنگی و هنری را در منطقه شرق تهران داریم.

وی اظهار کرد: طی یک ماه گذشته که پردیس تئاتر تهران افتتاح شده است، استقبال ساکنان و مردم منطقه از این مجموعه بسیار خوب بوده است و علیرغم اینکه نمایش های به صحنه رفته در پردیس تئاتر تهران از هیچ امکانات تبلیغاتی بهره مند نبودند اما مخاطبان به تماشای این آثار می آیند.

مدیر پردیس تئاتر تهران با اشاره به ادامه اجراهای عمومی ۶ اثر نمایشی روی صحنه در این مجموعه تا پایان اسفندماه، اعلام کرد که پردیس تئاتر تهران از هفته اول نوروز ۹۶ میزبان مخاطبان و علاقه مندان به تئاتر خواهد بود.

کرمی تأکید کرد: ما برنامه ای ویژه جشن نوروز در نظر گرفته ایم و پردیس تئاتر تهران در ایام نوروز تعطیل نخواهد بود. با اجرای چند نمایش ویژه در ژانرهای مختلف، امیدواریم که استقبال خوبی را از سوی مخاطبان و علاقه مندان به تئاتر شاهد باشیم.

وی ادامه داد: بعد از ۳ روز اول تعطیلات نوروز ۹۶، پردیس تئاتر تهران کار خود در سال جدید را آغاز خواهد کرد. با چند کارگردان موفق برای اجرا در ایام نوروز گفتگو کرده ایم و تمرین های این نمایش ها آغاز شده که به زودی اطلاعات این آثار اعلام می شوند. ما با ژانرهای مختلف تئاتری به استقبال بهار می رویم. نمایش «من» نیز که در حال حاضر با استقبال مخاطبان در سالن اصلی پردیس اجرا می شود، در صورتیکه تا پایان اسفندماه نیز با استقبال مخاطبان اجرا شود، اجرای آن در فروردین ماه نیز تمدید خواهد شد.