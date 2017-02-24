  1. استانها
  2. قزوین
۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۰

سفیر افغانستان در ایران:

۸۰۰۰ قلم کالا از ایران به افغانستان صادر می‌شود

۸۰۰۰ قلم کالا از ایران به افغانستان صادر می‌شود

قزوین- سفیر افغانستان در ایران گفت: در حال حاضر بیش از هشت هزار قلم کالا از ایران به افغانستان صادر می‌شود که با ظرفیت‌های موجود این میزان قابل‌افزایش است.

به گزارش خبرنگار مهر، نصیر احمد نور پنجشنبه شب در جلسه اتاق بازرگانی با سفرای کشورهای اوراسیا که در تالار شهر قزوین برگزار شد اظهارداشت: ایران توانمندی های زیادی دارد که در زمینه های اقتصادی، علمی و گردشگری برای ما نیز جذابیت دارد و می توانیم همکاری خود را بیشتر کنیم.

وی افزود: قزوین هم ظرفیت های خوبی در صنعت، کشاورزی و گردشگری دارد که برای ما بسیار جالب بود و بویژه بنای سعدالسلطنه ما را به یاد جاده ابریشم انداخت و به گذشته سفر کردیم.

سفیر افغانستان بیان کرد: از اوایل قرن ۱۶ که توازن بین المللی تغییر کرد نقش کشورها در این مسیر از دست رفت و امروز همه کشورهای مسیر تلاش می کنند تا این جاده احیا شود.

وی یادآورشد: قرن کنونی به نام قرن آسیا پیش بینی شده و احیا جاده ابریشم در این حوزه ضروری است و خوشبختانه دیگر این مسیر فقط خاکی نیست و احیاء آن در مسیر دریایی، هوایی، جاده ای و شبکه ریلی پیش بینی شده است که این حرکت نشان می دهد «جاده ابریشم پایدار» بوده و از گزند حوادث در امان خواهد بود.

احمد نور گفت: افغانستان کشور هم زبان و هم فرهنگ با ایران است و امروز روابط تجاری و فرهنگی دو کشور روبه توسعه است و رفت و آمد هیئت های دو طرف می تواند به این روند شتاب دهد.

صدور ۸۰۰۰ قلم کالا از ایران به افغانستان

سفیر افغانستان در ایران بیان کرد: بیش از هشت هزارقلم از کالاهای ایرانی به افغانستان صادر می شود و استان قزوین هم ظرفیت بالایی برای صادرات بیشتر دارد.

سفرای کشورهای چین، بلاروس، ویتنام، کره جنوبی، رایزن ها، دیپلماتها و کارداران کشورهای گرجستان، بنگلادش، تاجیکستان، افغانستان و قزاقستان در سفر دو روزه به قزوین از دو واحد صنعتی تولید کننده خودروهای سنگین و مواد بهداشتی، سرای سعدالسلطنه و مسجدالنبی دیدن کردند.

این هیئت روز جمعه هم از بوستان ملی باراجین، دهکده طبیعت، دانشگاه آزاد اسلامی دیدن کرده و با شهردار قزوین دیدار و گفتگو خواهد کرد.

کد مطلب 3915889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها