به گزارش خبرنگار مهر، نصیر احمد نور پنجشنبه شب در جلسه اتاق بازرگانی با سفرای کشورهای اوراسیا که در تالار شهر قزوین برگزار شد اظهارداشت: ایران توانمندی های زیادی دارد که در زمینه های اقتصادی، علمی و گردشگری برای ما نیز جذابیت دارد و می توانیم همکاری خود را بیشتر کنیم.

وی افزود: قزوین هم ظرفیت های خوبی در صنعت، کشاورزی و گردشگری دارد که برای ما بسیار جالب بود و بویژه بنای سعدالسلطنه ما را به یاد جاده ابریشم انداخت و به گذشته سفر کردیم.

سفیر افغانستان بیان کرد: از اوایل قرن ۱۶ که توازن بین المللی تغییر کرد نقش کشورها در این مسیر از دست رفت و امروز همه کشورهای مسیر تلاش می کنند تا این جاده احیا شود.

وی یادآورشد: قرن کنونی به نام قرن آسیا پیش بینی شده و احیا جاده ابریشم در این حوزه ضروری است و خوشبختانه دیگر این مسیر فقط خاکی نیست و احیاء آن در مسیر دریایی، هوایی، جاده ای و شبکه ریلی پیش بینی شده است که این حرکت نشان می دهد «جاده ابریشم پایدار» بوده و از گزند حوادث در امان خواهد بود.

احمد نور گفت: افغانستان کشور هم زبان و هم فرهنگ با ایران است و امروز روابط تجاری و فرهنگی دو کشور روبه توسعه است و رفت و آمد هیئت های دو طرف می تواند به این روند شتاب دهد.

صدور ۸۰۰۰ قلم کالا از ایران به افغانستان

سفیر افغانستان در ایران بیان کرد: بیش از هشت هزارقلم از کالاهای ایرانی به افغانستان صادر می شود و استان قزوین هم ظرفیت بالایی برای صادرات بیشتر دارد.

سفرای کشورهای چین، بلاروس، ویتنام، کره جنوبی، رایزن ها، دیپلماتها و کارداران کشورهای گرجستان، بنگلادش، تاجیکستان، افغانستان و قزاقستان در سفر دو روزه به قزوین از دو واحد صنعتی تولید کننده خودروهای سنگین و مواد بهداشتی، سرای سعدالسلطنه و مسجدالنبی دیدن کردند.

این هیئت روز جمعه هم از بوستان ملی باراجین، دهکده طبیعت، دانشگاه آزاد اسلامی دیدن کرده و با شهردار قزوین دیدار و گفتگو خواهد کرد.