به گزازش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا احمدی صبح جمعه در رزمایش راهیان بیت المقدس در بیرجند بیان کرد: آمریکا در دشمنی با ایران از هیچ تلاشی دریغ نکرده است.

وی ادامه داد: جبهه کفر به سردمداری آمریکا و صهیونیسم در طول ۳۸ سال عمر انقلاب اسلامی٬ لحظه ای آرام نگرفته است.

سردار احمدی با بیان اینکه همچنین دشمن از دی ماه ۱۳۵۶ انواع ترورها، کودتا و کشتارها را در ایران داشته است، افزود: ۱۷ هزار نفر از نخبگان توسط جبهه کفر ترور شده‌اند.

وی ادامه داد: آمریکا لحظه ای گزینه های جنگ خود را تعطیل نکرده و گزینه مورد نظر وی آغاز یک جنگ است.

سردار احمدی با بیان اینکه ملت ایران ۳۸ سال سینه به سینه رو به روی آمریکا ایستاده است، گفت: امروز به برکت شهیدان در ایران حرف از موشک چند هزار کیلومتری زده می‌شود.

فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب (ع) قم تاکید کرد: باید در برگزاری این رزمایش‌ها، قدرت نظامی و موشکی ایران به آمریکا نشان داده شود.

وی با بیان اینکه ما به دنبال افروختن جنگ نیستیم، افزود: ذات جنگ با کشتار و تخریب همراه است که ما خواهان این امر نیستیم.

سردار احمدی اظهار کرد: امروز به واسطه مقاومت و پایداری ملت ایران، ذره ای از عزم ملی ما خدشه دار نشده است.

وی با تاکید بر اینکه نباید راه امام و رهبری را فراموش کنیم، افزود: اگر راه امام را عمدا و سهوا فراموش کنیم، ملت ما سیلی محکمی خواهد خورد.

فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب (ع) قم ادامه داد: اگر شهدا و مدافعان حرم نبودند، امروز ملت ما در پشت دیوارهای همدان و کرمان با داعش می‌جنگیدند.