نمی توان وقوع زلزله در تهران را نادیده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیر محسن ضیائی افزود: من به عنوان رئیس جمعیت هلال احمر اولین کاری که کردم تشکیل کارگروه برای زلزله تهران بود چون اتفاق آن فاجعه ملی است. هرچند که بسیاری از مسئولان به این مسئله باور ندارند، ولی اگر بخواهیم به لحاظ تاریخی و علمی به پدیده زلزله نگاه کنیم می بینیم که در هر زلزله ای یک بازگشتی وجود دارد.ممکن است زمان مشخص نباشد ولی اگر بخواهیم فرکانس منطقی را در نظر بگیریم باید گفت خیلی نزدیک است.

وی، قدرت این زلزله را بالا پیش بینی کرد و گفت: ما نیاز به ترس مدیریت شده؛ داریم؛ چه در مردم و چه در مسئولان، اما متاسفانه هیچ کدام به این مسئله توجهی ندارند و نمی دانند که بر روی بمب ساعتی نشسته ایم که خود را برای مقابله با آن آماده نکرده ایم.

رئیس جمعیت هلال احمر حادثه پلاسکو را نمونه ای کوچک از شکل واقعی زلزله دانست و تصریح کرد: تاب آوری و ریسک پذیری جامعه ما بسیار پایین است؛ این درحالیست که هرچقدر تاب آوری جامعه ای بالا باشد بهتر می تواند مخاطرات و حوادث را در خود بپذیرد و از تبعات آن بکاهد. جامعه ای که زیرساخت‌هایش آماده باشد می تواند به درستی از بلا بگذرد. ولی ما در مقابل می گوییم چرا سیل ما را غافلگیر کرد در حالیکه برای مقابله با آن هیچ کاری نکرده‌ایم.

وی مسئول رسیدگی به حوادثی چون زلزله در تهران را شهرداری دانست و گفت: این مسئولیت از سوی هیات دولت به شهرداری واگذار شده است. حال اینکه چقدر شهرداری دراین زمینه آمادگی دارد معلوم نیست.

ضیائی در پاسخ به این پرسش که در صورت وقوع زلزله آمار تلفات در تهران چه میزان خواهد بود، افزود: حداقل بالای 200 هزار نفر کشته خواهد داشت و بازسازی تهران نیز بسیار طولانی خواهد بود.