به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره المپیاد ورزش‌های همگانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با حضور ۸۰۰ دانشجو در ۱۵ رشته از پیش ظهر جمعه در ساری آغاز شد.

نخستین دوره المپیاد ورزش‌های همگانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور درحالی در سال گذشته در خزرآباد ساری برگزار شد که ویژه پسران و در ۷ رشته بود اما در این دوره با افزایش هشت رشته دیگر در شش رشته تیمی و ۹ رشته انفرادی ویژه دختران دانشجوی کشور آغاز شده است.

دومین دوره المپیاد ورزش‌های همگانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با حضور ۶۸ دانشگاه وزارت بهداشت و ۵۱ دانشگاه کشور و ۱۲۶ داور و ۳۵ مربی با هدف انگیزه بخشی در جهت رشد ورزش‌های همگانی از سوی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت برگزار شده است.

بر پایه این گزارش در المپیاد این دوره ۱۴۴ مدال، ۱۴۲ حکم قهرمانی و ۲۱ کاپ تیمی اهداء خواهد شد و در مراسم افتتاحیه المپیاد یاد شده از تندیس اداره ورزش همگانی وزارت بهداشت رونمایی خواهد شد.

این المپیاد در ۱۵ رشته با حضور ۸۰۰ دانشجوی دختر و به مدت ۵ روز در محل خزرآباد ساری در حال برگزاری است.