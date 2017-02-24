مقرری بگیران بیمه بیکاری کاهش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی انباری صبح جمعه در ستاد تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ابهر با اعلام اینکه اداره کار این شهرستان تنها ۳ بازرس دارد، افزود: در ۱۱ ماه گذشته هزار و ۶۵۰ مورد بازرسی از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی شهرستان ابهر صورت گرفته است.

وی تعداد کارجویان مراجعه کننده به کاریابی ها و اداره کار شهرستان ابهر طی مدت یاد شده را ۴هزار و ۱۶ نفر عنوان کرد و یادآور شد: از این تعداد، ۸۷۱ نفر در واحدهای صنعتی شهرستان جذب کار شده اند.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ابهر تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ابتدای سالجاری را هزار و ۶۲ نفر اعلام کرد و افزود: طی ۱۱ ماه گذشته این تعداد به ۸۹۷ نفر کاهش یافته است و پیش بینی می شود با راه اندازی مجدد گروه صنعتی نیکو، دست کم ۳۰۰ نفر از آمار یاد شده کاهش یابد.

انباری اظهار داشت: ۹۲۶ پرونده شکایت واصله به این اداره، در ۳ شعبه تشخیص و یک شعبه حل اختلاف این شهرستان طی ۱۱ ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.

وی سیاست اصلی اداره کار شهرستان ابهر در رسیدگی به شکایات را سازش کارفرما با کارگران اعلام کرد و گفت: وقتی از نزدیک با کارگران برخورد می کنی، متوجه می شوی که آنها بیشتر از کارفرماها ناراضی هستند.

انباری تعداد شرکت های تعاونی ثبت شده در سالجاری را ۷ مورد عنوان کرد و اظهار داشت: طی بازرسی های صورت گرفته از ۷۰۰ شرکت تعاونی این شهرستان، ۹۵ شرکت فعال شناسایی شده و دستور انحلال مابقی آنها صادر گردید.