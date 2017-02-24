به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای عراقی در ادامه نبرد با تروریست های داعش در عملیات آزادسازی موصل توانستند پایگاه نظامی الغزلانی در جنوب شرق این شهر را آزاد کنند.

این دستاورد پس از ۴۸ ساعت نبرد شدید با گروه تروریستی داعش به دست آمد.