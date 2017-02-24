به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، بیژن نامدار زنگنه در تشریح آخرین وضعیت پرداختی مطالبات وزارت نفت از بابک زنجانی، گفت: هیچ رقم جدیدی از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت پرداخت نشده و رقم پرداختی، تاکنون کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان است.

وزیر نفت در ادامه با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور برای بررسی اسناد نفتی در طول سال‌های ۸۷ تا ۹۱ افزود: ۲۵ میلیارد دلار در طول سال‌های مذکور، فرآورده نفتی خریداری و به کشور وارد شده که این پیشنهاد، برای تصویب حکم جهت قانونی شدن آن است.

این عضو کابینه یازدهم، اظهار داشت: پس از بررسی‌ها، دیوان محاسبات باید گزارشی در این خصوص به مجلس ارائه دهد.

وی در خصوص واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه هم بیان کرد: بنده در خصوص واگذاری پالایشگاه کرمانشاه نامه‌ای به مسئولان مربوطه می‌نویسم، چراکه با این نوع واگذاری و سیستم برخورد مخالف هستم.

وزیر نفت، خاطرنشان کرد: بنده مخالف واگذاری نیستم، اما این نوع برخورد منجر به تعطیلی پالایشگاه می‌شود و وزارت نفت با تعطیلی پالایشگاه مخالف است.