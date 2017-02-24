چین قهرمان بزرگ دستکاری پول رایج است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «دونالد ترامپ» چین را بواسطه سیاست های پولی خود و پائین نگه داشتن ارزش یوآن، قهرمان بزرگ دستکاری پول رایج خواند.

چین از سال ها قبل متهم است که برای کسب مازاد تجاری اقدام به پائین نگه داشتن ارزش پول خود در برابر سایر ارزهای خارجی کرده است.

ترامپ بارها سیاست های تجاری چین را به باد انتقاد گرفته و از این کشور به عنوان «بزرگ ترین دزد مشاغل آمریکایی» یاد کرده است.

وی وعده داده که در بسیاری از قراردادهای تجاری دو جانبه با چین بازنگری کند که این اقدام می تواند بخشی از تبادلات ارزی، مالی و بانکی دو کشور را مخدوش کند و حتی به یک جنگ تجاری بین چین و آمریکا منجر شود.

دونالد ترامپ مدعی است چینی ها مذاکره کنندگان تجاری بسیار خوبی هستند که سیاستمداران کنونی آمریکایی از پس آنان برنمی آیند، اما وی، که خود را یک تاجر کارکشته می داند، این روند را معکوس خواهد کرد و کفه ترازو را در مذاکرات تجاری در برابر چینی ها به نفع آمریکا سنگین خواهد کرد و معاهداتی تجاری با چینی ها منعقد خواهد کرد که به نفع صادرکنندگان و تاجران آمریکایی باشد.