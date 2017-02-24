به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفر محسن زاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان نظرآباد ضمن تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه، اظهار کرد: هفته گذشته ششمین کنفرانس حمایت از انتفاضه برگزار شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این کنفرانس تعدادی از رهبران گروه‌های فلسطینی، رؤسا و مسئولان مجالس کشورهای اسلامی به همراه صدها تن از اندیشمندان و شخصیت‌های برجسته و آزادی‌خواه جهان اسلام حضور داشتند، گفت: این کنفرانس به دلیل حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است.

حجت‌الاسلام محسن زاده به سخنان بسیار مهم و راهبردی رهبری در این کنفرانس اشاره کرد و گفت: رهبری در این کنفرانس شفاف‌تر از هر زمان دیگری پرده از شرایط فلسطین و مظلومیت این ملت صبور برداشتند ملتی که غریب به هفت دهه بی‌سابقه‌ترین ظلم‌ها را دیده است.

امام‌جمعه شهرستان نظرآباد با اشاره به اینکه ظلم‌های که به فلسطینیان روا داشته می‌شود در مقابل چشم مدعیان حقوق بشر اتفاق می‌افتد، گفت: این مسئله که عده‌ای سرزمینی را به‌صورت کامل اشغال کنند و ملتی را از خانه‌هایشان بیرون برانند اصلاً قابل‌تحمل نیست.

اهمیت کنفرانس حمایت از انتفاضه

وی با تأکید بر اینکه نوزدهم اردیبهشت سال ۶۹ قانون حمایت از انقلاب اسلامی فلسطین در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: از آن زمان تاکنون شش کنفرانس برگزارشده است.

به گفته حجت‌الاسلام محسن زاده وقتی به قوانین مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در اصول مختلف قانون اساسی همواره بر دو موضوع تأکید شده یکی تلاش برای وحدت بین ملت‌های اسلامی و دوم حمایت بی‌دریغ از مستضعفان و دفاع از مبارزه حق‌طلبانه است.

امام‌جمعه شهرستان نظرآباد با اشاره به اینکه امام راحل مکرراً و حتی در وصیت‌نامه سیاسی مؤکدا همه را به حمایت بی‌دریغ از ملت فلسطین و مبارزه شجاعانه با استکبار توصیه کردند، گفت: ظالم جهان امروز غیر از آمریکا، صهیونیسم و دولت‌های مستکبر غربی و آل سعود کسی نیست.

استکبار به دنبال حاشیه امن برای اسراییل است

حجت‌الاسلام محسن زاده در ادامه با طرح این سؤال که آیا مظلوم غیر از مردم عراق، یمن و بحرین و مردم مظلوم فلسطین است، گفت: در حال حاضر با توطئه مرموز توسط مثلث شوم انگلیس و اسرائیل با میدانداری و پشتیبانی همه‌جانبه آل سعود مواجه هستیم.

وی با تأکید بر اینکه هدف استکبار جهانی این است که مردم جهان مسئله فلسطین را از یاد ببرند، گفت: آن‌ها به دنبال این هستند که برای رژیم خبیث صهیونیستی یک حاشیه امن ایجاد بکنند و از راه‌های مختلف به دنبال تحقق این هدف هستند.

امام‌جمعه شهرستان نظرآباد تأکید کرد: در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران با برگزاری کنفرانس حمایت از انتفاضه بر تحقق آرمان فلسطین و وحدت مسلمانان جهان تأکید می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برگزاری کنفرانس بازتاب‌های بسیار خوب بین‌المللی را به همراه داشته است ابراز امیدواری کرد هرچه زودتر غده سرطانی رژیم خبیث صهیونیستی از روی زمین محو شود.