به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مجید عزتی استاد دانشکده پزشکی دانشگاه امپریال کالج لندن در تحقیقی مشترک میان این کالج و سازمان بهداشت جهانی شرکت کرده است. در این تحقیق متوسط طول عمر ساکنان ۳۵ کشور صنعتی بررسی شده است.

براساس نتایج تحقیق پیش بینی می شودتا ۲۰۳۰ میلادی متوسط عمر تمام افراد افزایش می یابد و شکاف بین متوسط عمر زنان و مردان در بیشتر کشورها کاسته می شود. همچنین متوسط طول عمر مردان به ۸۰ و زنان به ۸۳ سال برسد. نرخ طول عمر در کرواسی و مکزیک نیز تقریبا به این میزان رسیده است.

پروفسور عزتی استاد دانشکده پزشکی، در این باره می گوید: در این میان به نظر می رسد کره جنوبی بهترین شرایط را دارد. در این کشور فرصت های عادلانه زیادی از لحاظ تحصیلات و تغذیه برای مردم فراهم شده است. جالب آنکه این کشور کمترین نرخ ابتلا به چاقی مفرط در جهان را دارد.

از سوی دیگر نتایج این تحقیق نشان می دهد طول عمر مردم ژاپن کاهش یافته است. البته در حال حاضر ژاپن همچنان صاحب رکورد طولانی ترین متوسط عمر زنان در جهان است. اما در کل رکورد طولانی ترین عمر را به کشورهای فرانسه و کره جنوبی واگذار کرده است.

همچنین میان کشورهای ثروتمند آمریکا پایین ترین متوسط طول عمر تا ۲۰۳۰ میلادی را ثبت کرده است.