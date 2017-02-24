دستورالعمل شکست داعش در دست تهیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، ژنرال «جوزف دانفورد» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت که گزارشی در مورد نحوه مقابله نظامی با داعش و شکست آن در دست تهیه است و در اختیار «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده قرار خواهد گرفت.

ژنرال دانفورد در سخنرانی در موسسه بروکینگز گفت که این گزارش حاوی تمامی گزینه‌های نظامی موجود است و تصمیم گیری نهایی در مورد انتخاب این گزینه‌ها برعهده رئیس جمهور آمریکا خواهد بود.

رئیس ستاد مشترک آمریکا در پاسخ به سئوالات مکرر در این مورد که آیا گزینه‌های مورد نظر شامل پیاده کردن نیروی زمینی در عراق یا سوریه خواهد بود یا نه گفت: تمامی گزینه‌ها روی میز است.

دونالد ترامپ پس از آغاز دوره ریاست جمهوری خود به ستاد مشترک ارتش آمریکا ۳۰ روز فرصت داد تا امکانات نظامی شکست داعش را بررسی کند و گزارشی را برای تسریع در جنگ با این گروه به او ارائه دهد.

رئیس ستاد مشترک در سخنان خود گفت که این گزارش، یک گزارش سیاسی-نظامی است و با کمک و مشارکت شرکای ما در وزارت خارجه، وزارت خزانه داری و جامعه اطلاعاتی تهیه می‌شود و علاوه بر داعش حاوی توجه به سایر سازمان‌های تروریستی است.