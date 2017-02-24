به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عبداللهیان ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه این هفته شاهرود در محل حسینه اعظم و مسجد مدرسه قلعه با بیان اینکه کشورهای اروپایی برای بیرون آمدن از خجالت صهیونیست ها پس از جنگ جهانی دوم مردم فلسطین را کشتند و از کشورشان بیرون کردند، ابراز داشت: ظلمی که به مردم مظلوم فلسطین روا شد قابل بخشش نیست و وظیفه داریم تا زنده ایم از مظلومان مسلمان دفاع کنیم.

وی تنها راه متوقف کردن طرح های توسعه طلبانه استکبار را تحقق فلسطین راستین از نهر تا بحر یعنی از نهر اردن تا دریای مدیترانه و نه کمتر عنوان کرد و افزود: این آرمان دست یافتنی است که نشان می دهد مسلمانان جز مبارزه راه دیگری ندارند.

قرآن همه افراد را به سوی خود فرا می خواند

امام جمعه موقت شاهرود بابیان اینکه برای جمهوری اسلامی تغییر چهره امریکا تفاوتی نمی کند، ابراز داشت: آمریکا با ۲۰ تریلون دلار بدهکاری، شش تریلون دلار برای جنگ افروزی در غرب آسیا هزینه کرده است که محصول آن نیز بر خلاف سیاست آمریکا توسعه نفوذ جمهوری اسلامی در سراسر منطقه عراق، یمن، لبنان، افغانستان و بحرین و آمریکای لاتین شد.

عبداللهیان در ادامه تصریح کرد: اوضاع سیاسی آمریکا متعادل نیست و مردم ایران شروع ریاست جمهوری ترامپ را به فال نیک می گیرند تا آغازی بر فرو پاشی آمریکا باشد.

وی با بیان اینکه قرآن کریم همه مردم را مخاطب دعوت خود می داند، افزود: موعظه به معنای دعوت توام با تهدید و ملایمت توام تشویق برای ایجاد آمادگی در پذیرش محسوب می شود و انسان هم نیاز به واعظ بیرونی و هم محتاج به واعظ درونی است، واعظ برونی انبیاء و اولیا و علمای الهی هستند و واعظ درونی عقل و فطرتی که انسان را از ورود به محرمات باز می دارد و در این بین قرآن واعظی است که در پرتو تدبر در آیات آن از فرو افتادن در مهالک حفظ می شویم.

تلاوت قرآن و یاد خدا روح انسان را جلا می بخشد

امام جمعه موقت شاهرود با بیان اینکه قرآن پس از بیداری به پاک سازی درون از آلودگی ها می پردازد، ابراز داشت: انسان با موعظه قرآن کریم از خواب غفلت بیدار می شود، قرآن شفای دردهای درونی و جهل است لیکن تنها کسانی که از قرآن پیروی کنند درمان می شوند.

عبداللهیان در ادامه تصریح کرد: اهل معرفت می گویند تجلیه به صفات نیکو پس از تخلیه است قرآن کریم پیروان خود را به صراط مستقیم که راه خداست هدایت می کند فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام به او صبر و مقاومت و قدرت تحمل می دهد.

وی افزود: خدا رحمت خود را با تلاوت قرآن شامل حال انسان می کند و این رحمت یعنی جبران نقایص گذشته و برآوردن حاجت و نیازهای او که اعم از رحمت رحمانیه و رحیمیه است که اولی شامل همه اعم از کافر و مسلمان و انسان و غیر انسان می شود و دومی شامل مومنان که در قالب عقاید حقه و عمل صالح و بهشت تجلی پیدا می کند.