به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی پیش از ظهر آدینه در حاشیه برگزاری همایش ملی بهداشت دهان و دندان به میزبانی سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی سمنان در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در این حوزه، ابراز داشت: در ابتدای امر سیاست های وزارت بهداشت در این بخش، آگاهی رسانی، آموزش و فراگیری مقوله پیشگیری در بیماری های دهان و دندان با رویکرد توجه ویژه به مدارس و نونهالان بود.

وی افزود: خوشبختانه از بدو اجرای سیاست های پیشگیرانه با همکاری های خوب صورت گرفته توسط وزارت آموزش و پرورش، توانسته ایم در سال های اخیر طرح های خوبی را در زمینه بهداشت دهان و دندان اجرا کنیم که ماحصل تمام این برنامه ها طرح جامع سلامت دهان و دندان است که در آینده ای نه چندان دور در سطح تمامی مقاطع تحصیلی اجرا می شود.

ویزیت ۷ میلیون دانش‌آموز

عضو کابینه یازدهم گفت: تاکنون اقدامات پیشگیرانه وزارتخانه برای جلوگیری از پوسیدگی دندان برای قریب به هفت میلیون دانش آموز مقطع دبستان در سراسر کشور اجرایی شده که این دانش آموزان در دو مرحله مشاوره های مورد نیاز در حوزه بهداشت دهان را دریافت کردند که خوشبختانه آخرین مرحه این طرح بزرگ نیز در اوایل اردیبهشت ماه۹۶ اجرایی خواهد شد.

قاضی زاده هاشمی درباره فواید اجرای طرح های مشابه نیز گفت: امروز اهمیت بهداشت دهان و دندان برکسی پوشیده نیست از سوی دیگر هزینه های درمانی این امر می تواند در زمره سنگین ترین مخارج محسوب شود چرا که دندان بر خلاف مابقی اعضای بدن خود ترمیم نیست لیکن باید بر روی پیشگیری سرمایه گذاری بیشتری کرد.

وی با بیان اینکه این سرمایه گذاری زمانی جواب می دهد که کودکان ما از نونهالی با راه های مراقبت دندان آشنا باشند، ابراز داشت: پژوهش ها نشان داده است که با اجرای این طرح وقتی این دانش آموزان به سن نوجوانی و عنفوان جوانی پای می گذارند دندان های خراب کمتری نسبت به افراد فاقد این مهارت ها خواهند داشت که این امر نیز در زمره دستاوردهای طرح سلامت دهان و دندان است.

آموزش باید از نونهالی برای کودکان آغاز شود

وزیر بهداشت با بیان اینکه خانواده ها نقش حیاتی و اساسی در تربیت نسل خود مراقب دارند، گفت: آموزش باید از نونهالی برای کودکان آغاز شود.

قاضی زاده هاشمی درباره ضرورت استقبال خانواده ها از طرح ملی سلامت دهان و دندان هم بیان داشت: یکی از اصولی که خانواده ها باید از آن مطلع باشند این است که در اجرای این طرح قرار نیست هیچ وجهی پرداخت کنند و این طرح تنها با هدف ارتقای عمومی سطح سلامت دهان و دندان اجرایی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تحول سلامت به عنوان طرحی بزرگ با ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یاد کرد و گفت: طرح تحول نظام سلامت رنج مردم راکاهش داده و در این راستا باید به نظام سلامت کارآمد برسیم تا بتوانیم فلسفه ایجاد این طرح را در کشور تبیین کنیم.

انتشار ۱۲۵۰ میلیارد تومان اوراق قرضه در حوزه سلامت کشور

وزیر بهداشت، امنیت، آموزش ودرمان را از وظایف مهم حکومت عنوان کرد و گفت: تا کنون به برکت انقلاب، خون شهدا و ولایت فقیه اتفاقات بسیار خوبی در کشورمان رخ داده که یکی از مهمترین آنها تحولات گسترده در حوزه علمی به خصوص علم پزشکی است.

قاضی زاده هاشمی از انتشار یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق قرضه در حوزه سلامت کشور خبر داد و بیان داشت: تداوم عزت و پیشرفت انقلاب اسلامی متاثر از وحدت و همدلی مردم و اخلاص بین مسولان نظام مقدس جمهوری اسلامی است که امروز خانواده بهداشت و درمان این ویژگی را به خوبی احساس می کند.

وی با بیان اینکه در بخش پرستاری و پیراپزشکی بالغ بر ۱۰۰ هزار کمبود نیرو داریم، افزود: این مشکل با کمک مجلس و همت دولت رفع خواهد شد.

۳۱۲ مقاله برای دبیرخانه این همایش ملی دو روزه با محوریت مادر و کودک ارسال شده است که ۲۹۰ مقاله از این تعداد برگزیده و ۶۰ مقاله برای ارایه به صورت سخنرانی انتخاب شده اند.

به اشتراک گذاری تازه ترین یافته های علمی، مشورت در طرح های علمی، استفاده از دانش محققان در نقاط مختلف کشور و ایجاد همگرایی در طرح های در حال اجرا از جمله اهداف این همایش عنوان شده است.