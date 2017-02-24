به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد ظهر جمعه در این آیین که با حضور مدیر عامل شرکت ملی گاز کشور و مسئولان در گچساران برگزار شد، گفت: گازرسانی به شهر دوگنبدان و ۶۲ روستای واجد شرایط آن انجام شد.

رحمان خادم با با بیان اینکه ۲۳ هزار و ۵۰۰ خانوار شهری تحت پوشش گازرسانی قرار دارند، تاکید کرد: ۹۱ هزار و ۸۰۰ نفر از جمعیت شهری تحت پوشش گازرسانی قرار گرفتند.

خادم گفت: ۶ هزار و ۶۰۵ خانوار روستایی به تعداد ۲۵ هزار و ۱۰۰ نفر تحت پوشش گاز رسانی قرار دارند.

خادم میزان شبکه گاز اجرا شده در این شهرستان را ۷۱۳ کیلومتر عنوان کرد واظهار داشت: ۲۲ هزارو ۱۸۳ انشعاب گاز در این شهرستان واگذار شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان از بهره برداری از طرح گازرسانی به آخرین روستاهای واجد شرایط شهرستان گچساران خبر داد و گفت: با گازرسانی به سه روستای آب ریگون، گناوه ، خربل، عملیات گاز رسانی به روستاهای واجد شرایط این شهرستان به اتمام رسید.

وی افزود: میزان شبکه گذاری انجام شده در این سه روستا ۲۵ هزارو ۳۳۰ متر است.

خادم تاکید کرد: ۳۶ میلیارد ریال برای اجرای این سه پروژه هزینه شده است.

خادم گفت: ۶۵۷ نفر از جمعیت این روستاها در قالب ۱۶۷ خانوار از نعمت گاز بهره مند شدند.