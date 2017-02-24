به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم، ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا، افزود: به تفسیر بسیاری از علمای دین، کوثر یعنی خیر کثیر و این عنوان برای خطاب قرار دادن این بانوی بزرگوار از سوی خدای متعال است و همانطور که شاهد هستیم پس از ۱۴۰۰ سال به برکت وجود ایشان برکت وجود خاندان امامت همچنان در دلهای انسانهای آزاده جریان دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در حدود ۱۲۰۰ مسجد در سطح استان زنجان وجود دارد، ادامه داد: بیشتر این مساجد دارای فضای مورد استفاده برای فعالیت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد هستند.

مقدم با بیان اینکه در حال حاضر در ۱۷ کانون،کتابخانه تخصصی و در ۸ مسجد موسسه رسانه های دیجیتال فعال است، افزود: جذب جوانان در حالی که دشمن در جبهه جنگ فهنگی این قشر را هدف قرار داده، مهمترین کارکرد مسجد در عصر کنونی است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان گفت: مسجد جایگاه عبادت و برگزاری آیینهای عبادی است که نباید فقط به این کارکرد اکتفا کرد و با توجه به اینکه دشمنان اسلام همواره از مسجد هراس داشتند و امروز در جبهه جنگ فرهنگی هستیم نباید به دشمن فضای رسیدن به اهدافش را بدهیم و مهمترین کارکرد مسجد در حال حاضر جذب جوانان به مساجد است.

مقدم افزود: در مساجد فعالیتها به صورت شورایی انجام میشود و هر کس در هر پست و مقامی که باشد به اندازه سایر اعضا در امور مشارکت دارد و اگر در احیای کارکردهای مسجد که مورد تاکید مقام معظم رهبری است اهتمام جدی داشته باشیم می توانیم مساجد خود را در طراز مساجد اسلامی قرار دهیم.