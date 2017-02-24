به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش جوانان کردستان، اولین برنامه طرح نشاط اجتماعی ویژه دختران در یکی از مدارس نایسر با حمایت معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان و همکاری اداره کل اجتماعی استانداری و امور بانوان استانداری برگزار شد.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان در این خصوص اظهار داشت: طرح نشاط اجتماعی یکی برنامه هایی است که در راستای ایجاد شور و شادی در جامعه انجام شد.

هیرش رضایی گفت: اولین طرح نشاط اجتماعی را در یکی از مدارس حاشیه شهر انجام دادیم و ۵۰۰ نفر از دانش آموز دختر از اجرای این طرح شرکت و استقبال کردند.

رضایی افزود: برگزاری جنگ های شادی ویژه دختران و برنامه های مفرح ورزشی و فرهنگی از برنامه ایی بود که در طرح نشاط اجتماعی انجام گرفت.

وی به اولویت های معاونت فرهنگی و امور جوانان توجه و حمایت از سازمان های مردم نهاد در حوزه های اجتماعی اشاره کرد و گفت: در نظر داریم با تقویت و حمایت سازمان های مردم نهاد از آسیب ها و معضلات اجتماعی در بخش دختران در مناطق حاشیه شهرها جلوگیری کنیم.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان عنوان کرد: در اجرای برنامه ها سعی شده است علاوه بر ایجاد نشاط و شادی از طریق برنامه های فرهنگی به بحث آموزش مسائل مختلف نیز پرداخته شود.

رضایی به اجرای این طرح در مناطق دیگر اشاره کرد و گفت: طرح یادشده در هفت منطقه حاشیه شهر سنندج در بخش دختران تحت عنوان نشاط اجتماعی اجرا خواهد شد.

وی افزود: ایجاد طرح نشاط اجتماعی از سوی معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان و سازمان های مردم نهاد در شهرهای و مناطق مختلف در سطح استان با همکاری ارگان ها و ادارات مرتبط با این طرح برگزار می شود.