به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین قربانی با اشاره به اینکه سازمان های بیمه گر ازجمله تامین اجتماعی باید پول درمان را درمحل خود هزینه کنند، گفت: تاکنون سازمان تامین اجتماعی از ۱۳ هزار میلیارد تومان حق درمان دریافتی از بیمه شدگان در سال ۹۵ کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان آن را به مراکز درمانی پرداخت کرده است که متاسفانه این رویه تامین اجتماعی جای تاسف دارد، البته پایان دادن به این مشکل میان دو وزارتخانه بهداشت و رفاه در حیطه اختیارات رئیس جمهور است.

وی با بیان اینکه در پی بروز مشکل در پرداخت بدهی بیمه ها به مراکز درمانی برخی از نمایندگان در مجلس به دنبال استیضاح وزیر رفاه هستند، افزود: به طور حتم نباید چنین فضایی آن هم در ماه های پایانی فعالیت دولت در مجلس ایجاد شود اما وقتی مشکلات حل نشود و شخص رئیس جمهور هم به این موضوع ورود جدی نکند به طور حتم مجلس از ظرفیت های قانونی خود برای حل این مشکل استفاده می کند.

قربانی با بیان اینکه مجلس خارج از چارچوب قانونی نمی تواند اقدامی انجام دهد، تصریح کرد: متاسفانه استدلال های مسئولان سازمان تامین اجتماعی در خصوص علت تاخیر در پرداخت بدهی به مراکز درمانی به هیچ عنوان منطقی نیست، زیرا طرح این موضوع که بدهی ها همه ناشی از بی توجهی دولت به پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی است هیچ ارتباطی به حوزه سلامت ندارد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از اینکه بدهی‌ها آسیب های جبران ناپذیری را به حوزه سلامت تحمیل کرده است، گفت: منابع حوزه درمان به طورحتم باید در این حوزه صرف شود، هرچند که برخی اتفاقات در حوزه بهداشت و درمان و در طول اجرای طرح تحول سلامت به نفع مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیست.