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۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۲۸

فرمانده انتظامی زابل خبر داد:

سارق مهد کودک شهرستان زابل دستگیر شد

سارق مهد کودک شهرستان زابل دستگیر شد

زاهدان - فرمانده انتظامی شهرستان زابل از دستگیری سارق مهد کودک «حنانه» این شهرستان در یک عملیات غافلگیرانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ غلامرضا نجابت در بیان جزئیات دقیق این خبر گفت: با توجه به سرقت از دو معلم مهد کودک «حنانه» شهرستان زابل در تاریخ سوم اسفند ماه سال جاری بررسی موضوع به طور ویژه ای در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: یگان های اطلاعاتی پلیس به دنبال اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی از دخالت یک سارق حرفه ای در این سرقت باخبر شدند و پس از شناسایی محل تردد وی، این متهم را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه این متهم دارای سابقه قتل و سرقت مسلحانه بوده، خاطر نشان کرد: این سارق حرفه ای که در ابتدا منکر انجام  سرقت بود پس از اینکه توسط مال باختگان شناسایی و با تکمیل تحقیقات به مراجع قضایی معرفی شد و تلاش های پلیس برای دستگیری دو همدست وی با جدیت ادامه دارد.

کد مطلب 3915966

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