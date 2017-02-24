وظیفه همه آزادی خواهان جهان حمایت از ملت مظلوم فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک با اشاره به برگزاری کنفرانس فلسطین در تهران، اظهار داشت: در این کنفرانس، مقام معظم رهبری سخنرانی حکیمانه و آموزنده‌ای را ایراد کردند.

وی افزود: تاریخ مظلومیت و نهضت و انتفاضه فلسطین در این سخنرانی بیان و از همه مهمتر تحلیلی پیرامون شگردهای آمریکا و صهیونیزم و آل‌سعود ارائه شد که محور اصلی این بیانات این بود و همه ما باید بدانیم که فلسطین هنوز اولین مساله دنیای اسلام است.

کشورهای مسلمان باید از مقاومت ملت فلسطین حمایت کنند

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: نشانه کشورهای مسلمان به ویژه کشورهای عربی به میزان حمایتشان از مقاومت ملت فلسطین و جبهه مقاومت است، اینکه حاکمان کشورهای اسلامی چقدر از مردم مظلوم فلسطین حمایت می‌کنند و در جبهه مقابله با صهیونیست‌ها قرار دارند نه اینکه هم پیمان و هم دست با صهیونیست جنایتکار شوند.

دری نجف آبادی تصریح کرد: ملت مظلوم فلسطین طی ۷۰ سال همه سختی‌ها را به جان خریده‌اند و ایستاده‌اند و هم اکنون وظیفه همه آزادیخواهان عالم حمایت و دفاع از ملت مظلوم فلسطین است.

امام جمعه اراک در بخش دیگر سخنان خود بیان داشت: امور تربیتی مساله مهمی است که آموزش و پرورش، خانواده، دانشگاه و حوزه‌های ما باید نسبت به آن توجه ویژه داشته باشند.

وی اضافه کردد: فطرت انسانی که خداوند در نهاد هر آدمی قرار داده مانند نهالی است که باید تربیت شود و این زنجیره تربیتی را باید مراکز تربیتی و آموزشی به درستی دنبال کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به مشکلات هفته های اخیر در استان خوزستان گفت: خوزستان به مانند سیستان و بلوچستان، خراسان، آذربایجان و ... جزئی از این کشور است و پاره تن ما است، ما یک ملت هستیم. متاسفانه ریزگردها آسیب رسان شده‌اند و باران‌ها و از همه مهمتر غفلت‌ها باعث این مشکلات در خوزستان شده است.

لزوم توجه به افزایش فضای سبز و جنگل کاری در استان مرکزی

دری نجف آبادی افزود: در استان مرکزی و به ویژه شهرستان اراک هم با توجه به آلودگی هوا، باید طرح دو هزار هکتاری درختکاری و جنگل کاری در منطقه چپقلی برای مقابله با این آلودگی و پیشگیری از مشکلات آتی اجرایی شود که اگر محقق گردد بسیار تاثیرگذار است.

امام جمعه اراک ادامه داد: یک‌هزار هکتار فضای سبز هم قرار بود در کلانشهر اراک ایجاد شود که باید همه مسئولین شورای شهر و شهرداری همت کنند تا هرچه زودتر این مهم حبه انجام برسد و نباید در این زمینه غفلت و قصور داشته باشیم.

وی اظهار داشت: این که بگوییم «کی بود کی بود؟ من نبودم» مشکل را رفع نمی کند، این دولت‌ها همه مسئولیت مشترک دارند، همه دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و هرگونه سهل انگاری و غفلت از هیچ کس پذیرفتنی نیست، بلکه باید برای آبادانی کشور همت و تلاش کنیم.

از تهدیدهای تو خالی دشمن وحشتی نداریم

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به ادعاها و تهدیدهای رئیس جمهور جدید آمریکا نیز گفت: به ترامپ این پیغام را می‌دهیم که شما تازه از راه رسیده‌ای، ولی ما بیش از ۵۰ سال است که ایستاده‌ایم و از این تهدیدها و طبل‌های تو خالی وحشتی نداریم اگر راست می‌گویید، داخل آمریکا را اصلاح کنید و عدالت را برقرار سازید.

امام جمعه اراک خاطرنشان ساخت: جمهوری اسلامی ایران با اهدای خون هزاران شهید گلگون کفن به پیروزی رسیده و ماندگار شده است و دشمن بداند ملت ایران تحت هیچ شرایطی آرمان های انقلاب را هرگز فراموش نکرده و همواره پشتیبانی از نظام اسلامی را مدنظر دارد.