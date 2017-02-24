دولتمردان باید در بحث اقتصاد مقاومتی گزارش ارائه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان که در مصلای قدس برگزار شد، با تسلیت ایام دهه فاطمیه اظهار داشت: آن چیزی که موجب سعادت و یا شقاوت انسان می شود زبان و گفتار اوست زیرا اگر زبان در کنترل انسان نباشد می تواند آفات زیادی را در زندگی به وجود آورد.

وی با اشاره به این حدیث که «زبان عاقل در قلب او قرار دارد» افزود: همانطور که مشاهده می شود عامل بسیاری از آسییب های اجتماعی و مشکلات خانواده ها امروزه همین نگه نداشتن زبان است.

وی گفت: انسان باید با تفکر حرف بزند و از گفتن حرف های بیهوده خودداری کند و حتما قبل از حرف زدن اثر هر مطلبی که عنوان می کند را در نظر داشته باشد.

امام جمعه موقت زاهدان ادامه داد: موضوع تربیت در اسلام بسیار مهم است به گونه ای که در قرآن و روایات تاکیدات فراوانی به ارزشمند بودن تعلیم و تربیت با هم شده است و علم بدون تربیت را مضر هم دانسته است.

وی افزود: خانواده ها نقش بسیار مهم و ارزشمندی در تربیت اسلامی فرزندان خود دارند که البته نباید از نقش آموزش و پروروش و دیگر نهادها هم غافل شد.

وی گفت: آموزش و پرورش و دیگر نهادهای فرهنگی باید در این راستا با حرکتی جهادی خانواده ها را به چگونگی تعلیم و تربیت اسلامی آشنا کنند تا جلوی بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی گرفته شود.

حجت السلام حمیدی با اشاره به اینکه مقاومت تنها راه نجات مردم فلسطین است، افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) فرمودند امروز مهمترین مسئله جهان اسلام مسئله فلسطین و مبارزه با صهیونیست ها است.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل ادامه داد: با توجه به اینکه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با این نام نامیده شد باید تمامی دستگاه ها و ارگان ها گزارشی از اقدام و عمل خود در بحث اقتصاد مقاومتی را به مردم ارائه دهند.

وی گفت: متاسفانه با وجود اینکه در روزهای پایانی سال قرار داریم هنوز هم شاهد این هستیم که به ظرفیت ها و توان داخلی کشور توجه کافی نمی شود و بیشتر نگاه ها به خارج کشور و بحث برجام دوخته شده است.

امام جمعه موقت زاهدان تصریح کرد: دولتمردان باید در خصوص اقدامات خود در بحث اقتصاد مقاومتی به مردم گزارش ارائه کنند و در صورت کم کاری در این حوزه باید پاسخگو باشند.