برتری لارستان و تاسیسات در دیدارهای تشریفاتی/ سقوط البرز و بم

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هفته چهاردهم و پایانی دوازدهمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان کشور در حالی ظهر امروز جمعه ششم اسفند ماه برگزار شد که دیدارهای این هفته با توجه به شناخت قهرمانان و تیم های سقوط کننده از هفته پیش جنبه تشریفاتی داشت.

در لارستان تیم شهید چمران که از هفته گذشته عنوان قهرمانی را برای خود مسجل کرده بود و حتی کاپ قهرمانی نیز از پیش برای این تیم سفارش داده شده بود در یک دیدار تشریفاتی به مصاف تیم ذوب آهن اصفهان رفت. در این دیدار شاگردان ناهید غارسی موفق شدند در خانه پیروز شده و جشن قهرمانی را در لارستان بگیرند.

در دیدار دوم تیم هدف پویان جوان قم میزبان تیم تاسیسات دریایی تهران بود. برد و باخت برای تیم تاسیسات مهم بود چرا که برد ذوب آهن برابر لارستان و اختلاف امتیاز این تیم را در معرض خطر قرار می داد و می توانست عنوان نایب قهرمانی را از تاسیسات بگیرد اما تیم پایتخت نشین تاسیسات موفق شد برابر میزبان خود به برتری دست یابد و عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر را در سال ۹۵ بدست آورد.

در آخرین مسابقه هفته هیات البرز میزبان تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان بود. هر چند تیم هیات البرز در این مسابقه برابر میهمان خود به برتری رسید اما با این پیروزی نتوانست از قعر جدول نجات یافته و در لیگ برتر باقی بماند. شهرداری بم تیم قعر نشین لیگ هم در این هفته قرعه استراحت داشت. این تیم تنها یک برد در چهارده هفته حضورش در لیگ ثبت کرد.

به این ترتیب تیم شهید چمران لارستان عنوان قهرمانی لیگ برتر را از آن خود کرد. تیم های تاسیسات دریایی دوم و ذوب آهن اصفهان سوم شدند. دو تیم هیات البرز و شهرداری بم نیز به عنوان دو تیم آخر لیگ به مسابقات دسته یک سقوط کردند.

نتایج این هفته از مسابقات به این ترتیب است:

* شهید چمران لارستان ۲۹ - ذوب آهن اصفهان ۲۴

* هدف پویان جوان قم ۲۳- تاسیسات دریایی ۲۸

* هیات البرز ۲۷ - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان ۲۴

رده بندی نهایی دوازدهمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان به شرح زیر است:

۱- شهید چمران لارستان ۲۴ امتیاز

۲- تاسیسات دریایی ۲۰ امتیاز

۳- ذوب آهن اصفهان ۱۶ امتیاز

۴- هدف پویان جوان قم ۹ امتیاز

۵- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان ۶ امتیاز

۶- هیات البرز با امتیاز ۵ امتیاز

۷- شهرداری بم ۲ امتیاز