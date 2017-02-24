به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی در سخنرانی خود پیش از خطبه‌های نمازجمعه این هفته سمنان در مصلای امام خمینی(ره) این شهر، ضمن اشاره به ابعاد طرح تحول در نظام سلامت، ابراز داشت: یکی از سیاست های وزارت بهداشت افزایش تهیه مایحتاج دارویی کشور از شرکت های داخلی است که در این امر خوشبختانه توانسته ایم اقدامات خوبی را صورت دهیم.

وی افزود: با اقدامات ویژه ای که طی سه سال اخیر در وزارت بهداشت صورت گرفته، خوشبختانه سطح دسترسی مردم به داروها افزایش یافته که این مهم به خصوص در مناطق محروم بسیار چشم گیر بوده است لذا باید گفت هرچند در برخی مناطق کمبود دارو وجود دارد اما در مجموع دسترسی مردم از گذشته بسیار بهتر شده است.

کتمان نمی کنم که ایرادی در حوزه بهداشت و درمان کشور وجود ندارد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به انتقاداتی از عدم کارایی سیاست های این وزارتخانه در برخی رسانه ها، گفت: کتمان نمی کنم که ایراد و اشکالی در حوزه بهداشت و درمان به خصوص مقوله برخی پرداخت ها وجود ندارد اما انتقادات باید منصفانه و منطقی صورت بگیرد و ما نیز تلاش می کنیم اشکالات موجود را رفع کنیم تا در نهایت خانواده بهداشت و درمان کشور کمترین مشکلات را مشاهده کند.

قاضی زاده هاشمی همچنین با بیان اینکه دولت یازدهم دستاوردهای زیادی داشت، گفت: شاید یکی از سه دستاورد مهم دولت طرح تحول در نظام سلامت بوده که تا امروز اجرایی شده است.

وی بیان داشت: این طرح یکی از مهمترین و بزرگترین طرح های بهداشتی در تاریخ انقلاب اسلامی است که امروز سبب شده تا خانواده ها دغدغه بیماری را نداشته باشند.

افزایش ۲۱ هزار تخت بیمارستانی تا پایان عمر دولت یازدهم

عضو کابینه یازدهم افزود: خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدامات خوبی در کشورمان رخ داده که یکی از مهمترین آنها تحولات گسترده در حوزه علمی به خصوص علم پزشکی و همچنین طرح تحول در نظام سلامت است که امروزه به فرموده رهبر معظم انقلاب تلاش دارد دغدغه بیماری را از خانواده بیمار کاهش دهد.

قاضی زاده در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: از ابتدای شکل گیری کابینه یازدهم تا پایان بهمن ماه۹۵، خوشبختانه ۱۱ میلیون نفر به صورت رایگان تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند و این امر بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار خانواده را در بر می گیرد که در مجموع دستاورد بسیار خوبی برای دولت محسوب می شود که به ویژه در ارتقای امید در جامعه مهم قلمداد می شود.

وی افزود: سه هزار خانه بهداشت در سراسر کشور ساخته شد تا امکان دسترسی به بهداشت و درمان برای همه اقشار مختلف مردم فراهم شود لذا ۲۱ هزار تخت بیمارستانی تا پایان عمر دولت یازدهم به مجموعه تخت های بیمارستانی اضافه خواهد شد تا بتوانیم با تجهیز کردن بیمارستان‌های کشور در راستای ارتقا بهداشت و سلامت جامعه نقش مهمی ایفا کنیم.