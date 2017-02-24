به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه های نماز جمعه شهرستان گرگان با قرائت خطبه ۱۷۵ نهج البلاغه اظهار کرد: حضرت علی(ع) در این خطبه به رعایت مسائل اخلاقی تاکید دارند و می فرمایند از این که مسائل اخلاقی درمیان شما پاره پاره شود بترسید زیرا اخلاق از مسائل بسیار مهم زندگی است. ممکن است قانون در زندگی تاثیرگذار باشد اما اگر اخلاق وارد زندگی نشود قانون به تنهایی نمی تواند جامعه را مدیریت کند.

وی افزود: حضرت اخلاق را به درختی مثال می زند. درخت تا سرپا است هم زیبایی دارد و هم میوه. اما وقتی درخت را بشکانید قطعات چوبی می شود که فایده های قبل را ندارد. حضرت می فرمایند درخت اخلاق را نشکانید زیرا مسائل اخلاقی امور منسجمی هستند که با هم ارتباط دارند.

اخلاق مهمترین مبنای زندگی است

وی ادامه داد: بعضی هستند که زندگی آن ها هیچ مبنای اخلاقی ندارد اما بعضی هم هستند که زندگی آن ها مبنای اخلاقی دارد؛ آن ها دروغ نمی گویند، همیشه امین هستند، وفای به عهد دارند و خلف وعده نمی کنند. حضرت توصیه اکیدی به مسائل اخلاقی دارند و اخلاق را پایه و اساس زندگی می دانند.

نماینده ولی فقیه در گلستان ادامه داد: حضرت علی (ع) در مورد زبان هم دو توصیه دارند و می فرمایند که در زندگی خود یک زبان داشته باشید و کلام شما فراز و نشیب نداشته باشد و همچنین یکجور با مردم حرف بزنید. نکته دوم حضرت هم این است که تا می توانید زبان خود را حفظ کنید. آدم هایی که دو زبان داشته باشند مقابل شما یک چیز می گویند و پشت سر شما چیز دیگر بیان می کنند.

وی اظهار کرد: حضرت توضیح می دهد که این افراد وقتی پیش شما می آیند تعریف می کنند اما وقتی پشت سر می آیند حسد می کنند و اگر فرد دچار مشکل شود به او لگد هم می زنند.

امام جمعه گرگان تصریح کرد: زبان و درستی زبان کلید اخلاق است و اگر زبان درست باشد اخلاق هم درست می شود. البته این معنی نیست که اصلا حرف نزد ولی باید مراقب بود زیرا زبان صاحب خود را به پرتگاه می برد. امروز جامعه ما بیشترین ضربه را از زبان می خورد زیرا زبان ها در اختیار آدم ها نیست. به تعبیر امیرالمومنین (ع) در چنین شرایطی اخلاق هم درست نخواهد بود.

فلسطین مظلوم ترین کشور جهان است

آیت الله نورمفیدی در خطبه دوم نماز هم گفت: هفته قبل در تهران اجلاسیه بسیار مهم و با شکوهی برگزار شد که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم شخصا در این اجلاسیه حضور پیدا کردند و مطالب بسیار مهمی را مربوط به جهان اسلام بیان فرمودند.

وی ادامه داد: مردم فلسطین شاید مظلوم ترین مردم جهان در عصری که ما زندگی می کنیم باشند. ملتی را از وطن و مسکن خود بیرون کرده اند و اختیار را از او گرفته اند. عده ای هم از اطراف دنیا جمع شده اند و اختیار این کشور را دست گرفته اند.

امام جمعه گرگان اضافه کرد: در تاریخ سابقه ندارد ملتی را از حاکمیت کشور خودش حذف کنند و مردمی را از اطراف دنیا بیاورند و آن جا نصب کنند. تمام تلاش اسرائیل و اربابان آن ها این است که مردم دنیا مظلومیت شدید فلسطین را فراموش کنند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی این بساطی که آن ها در منطقه ایجاد کرده اند برای این است که توجه دنیا از فلسطین به سمت بحرین و یمن و سوریه جلب شود.

وی افزود: مساله دیگری که رهبری فرمودند این است که برخی تلاش دارند تا ثابت کنند مقاومت و ایستادگی دربرابر ظلم اسرائیل فایده ندارد و می خواهند بگویند مقاومت به درد نمی خورد و باید با هم کنار آمد.

آیت الله نورمفیدی با تاکید بر این که این حرف انحرافی است، گفت: همین اسرائیلی که در چند جنگ حتی علیه دولت های عربی منطقه پیروز شد، اما مقابل حزب الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه با سرشکستی ناچار شد جنوب لبنان را رها کند و از آن زمان تا کنون هم جرات نکرده به لبنان حمله کند.

وی ادامه داد: اسرائیل حتی در مقابل مردم مظلوم غزه هم نتوانست پیروز شود و این ها نشانگر این است که طرحِ «ناموفق جلوه دادن مقاومت» بی پایه و اساس است. این شکست های اسرائیل نشان داد اگر ملتی اراده کند و مقابل ظلم بایستد پیروز می شود. نشانه های افول رژیم اسرائیل هم نمایان شده گرچه ملت ها هنوز به بیداری کامل نرسیده اند.

نمایند ولی فقیه در گلستان تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای سخنرانی خود هم از حاضران خواست برای یک سیاه پوست مسلمان آمریکایی که در مبارزات خود علیه آمریکا شهید شد فاتحه بخوانند. پیام این کلام هم این است که مسلمان هرجا باشد چه سفید و سیاه برای ما مهم است.

وی بیان کرد: اجلاسیه ای هم در مونیخ برگزار شده و علیه ایران حرف هایی زده اند و ایران را کشوری که طرفدار تروریسم است معرفی کرده اند. به کلام حضرت علی (ع) دیکتاتور عقلش را از دست می دهد. آن ها خودشان در منطقه جنگ راه انداخته اند و به جان کشورها افتاده اند. حال اگر ایران از مظلومیت کشورها دفاع کند که وظیفه دینی ما است تروریست خوانده می شود. پیامبر (ص) فرمود اگر انسان صدای مظلومی را بشنود و بتواند کاری کند ولی انجام ندهد مسلمان نیست.

بانوان هم در مقابل عوامل الهی مسئولیت دارند

آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: پنجشنبه هفته آینده روز شهادت حضرت فاطمه (س) است. پیامبر از او تعبیر به پاره تن کرده است و این نشان می دهد که شخصیت بزرگواری دارند. این بانوی بزرگوار بعد از ارتحال رسول مکرم اسلام در صحنه های حساس تا جایی که توانست از راه رسول خدا حفاظت کرد و در این راه ایستاد.

وی خاطرنشان کرد: او تمام سختی ها را به جان خرید و این نشان می دهد بانوان هم در مقابل عوامل الهی مسئولیت دارند و بهترین نشانه هم کاری بود که حضرت فاطمه (س) بعد از رحلت رسول خدا انجام داد و در نهایت، در کمال تنهایی و غربت، شبانه تشییع شد. قبر مطهر حضرت زهرا (س) هنوز مشخص نشده است و این مساله نشانه ای است که حضرت فاطمه زهرا در شرایطی خاص و با دلی آزرده از دنیا رفت.

وی در پایان، خود و دیگران را به رعایت تقوای الهی دعوت کرد.