سیره حضرت زهرا(س) الگوی جامعه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی در خطبه های نمازجمعه ساری با گرامیداشت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: بانوان و مادران جامعه باید در زندگی سیره این بانوی بزرگوار را سرلوحه زندگی قرار دهند.

وی افزود: زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) همواره درس بوده و این بانوی بزرگوار، صاحب سبک و دارای الگو و تفکر بوده است.

وی با بیان اینکه همسرداری و فرزندپروری حضرت زهرا (س) نیز الگو برای جامعه به شمار می رود، یادآور شد: وی همواره گوش به فرمان ولی فقیه و زمان بوده و زندگی وی برای ما درس آمیز است.

امام جمعه موقت ساری، با تاکید بر اینکه سیره حضرت زهرا (س) باید مورد توجه قرار گیرد یادآور شد: اگر منش و سیره این بزرگوار مورد توجه باشد، هیچ همسایه ای گرسنه سر به زمین نخواهد گذاشت.

وی ولایتمداری و دین داری حضرت فاطمه زهرا (س) را از دیگر ویژگی های بارز و برجسته این بانوی بزرگوار بیان کرد و گفت: تبعیت از سیره فاطمی راه و رستم فلاح و رستگاری خواهد بود.

حجت الاسلام قاسمی به عصر غیبت اشاره و اضافه کرد: باید بررسیم کنیم در زندگی ما و در عصر غیبت سیره حضرت زهرا (س) چه جایگاهی دارد.