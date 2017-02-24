مدیریت شهری دچار فقدان مدیریت یکپارچه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی تندگویان در میزگرد تخصصی «مدیریت شهری و مشاوران مدیریت» که با حضور تعدادی از متخصصان حوزه مدیریت شهری برگزار شد با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در ایران این است که مدیران ما کمتر می پذیرند که متخصص همه امور نیستند، گفت: این در حالی است که دلیلی ندارد که یک مدیر، متخصص در همه زمینه و امور باشد.

وی با اشاره به لزوم بررسی تخصصی امورات شهر گفت: اگر چند عضو دیگر از شورای شهر دیدگاه تخصصی شهری داشتند بهتر می توانستیم زمینه را برای تاثیرگذاری در شهر فراهم کنیم اما با این نظریه که شورای شهر جای ورزشکاران و هنرمندان نیست نیز موافق نیستم. چراکه بخشی از دردهای شهر را هنرمندان و ورزشکاران می‌فهمند. اما همه اعضای شورای شهر باید از مشاورین و متخصصین درخور استفاده کرده و به آنها اعتماد داشته باشند. من معتقدم که همکاران من در کمیسیون شهرسازی به عنوان مشاورین متخصص و امین به من بسیار کمک کردند و اگر از این مشاورین استفاده نمی‌کردم یقینا مدیر موفقی نبودم. دردی که کشور ما دارد این است که مدیران ما یا مشاورین را قبول ندارند یا مشاورین آنها از خود مدیران کمتر فهم و درک دارند.

تندگویان همچنین با اشاره به ضرورت وجود مدیریت یکپارچه در حوزه مدیریت شهری افزود: مشکل اصلی مدیریت شهری در تهران و حتی بحران مدیریت در ایران به نبود سیستمی برای مدیریت یکپارچه برمی‌گردد و این مشکل به وضوح در شورای شهر و شهرداری دیده می‌شود. مثلا در دولت این عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری در جایی دیده می‌شود که دولت با خام فروشی نفت و گاز و دارایی های کشور اقتصاد خود را سرپا نگه داشته است. این موضوع در شهرداری به صورت تراکم فروشی درآمده است. با این نحوه درآمدزایی مردم نفعی نمی‌برند. لذا شهرداری تهران به یک درآمد پایدار دست نیافته است.

وی افزود: همچنین ناهماهنگی که بین شهرداری، شورای شهر و دولت است باعث بروز مشکلاتی در تامین هزینه‌های شهر شده است. از طرفی نگرش‌های سیاسی این شکاف را عمیق‌تر کرده است. نه دولت شهرداری را پذیرفته و نه شهرداری دولت را قبول دارد و همچنان این موضوع ادامه پیدا کرده و این مشکل از وقتی حادتر شد که شهرداران تهران نیم‌نگاهی برای کسب مقام ریاست‌جمهوری نیز پیدا کردند.

تندگویان با اشاره به اینکه درد بخش خصوصی ما کم‌توجهی دولت به آنهاست گفت: با توجه به شرایط کنونی ایران بخش خصوصی باید خودش بتواند برای خودش کسب و کار تولید کند. متاسفانه از متخصصان درست استفاده نمی‌شود ولی انجمن‌ها و سندیکاها نیز اعتراض درخوری نسبت به وضعیت موجود ندارند. درخواست من از مشاورین و جمع‌های تخصصی حضور بهینه‌تر در حوزه مدیریت شهری است. ما در تشخیص نحوه درآمدزایی پایدار برای شهر نیاز به مشاورین خوب داریم و باید به آنها بها بدهیم.

نایب رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به ضرورت وجود وحدت رویه در مدیریت شهری تهران ادامه داد: ما وحدت رویه در مدیریت شهری خود نداریم. به عنوان مثال در صنعت نمایشگاهی که بنده زمانی در آن فعالیت داشتم و اعتقاد دارم باید خصوصی اداره شود، به دلیل تصدی دولت در این بخش ما شاهد درگیری شهرداری، پلیس راهنمایی و رانندگی با دولت هستیم. در یک دوره از شورای شهر در یک اقدام غیرکارشناسی، شهرداری موظف شد تا نمایشگاهی در تهران تاسیس کند! کاری که در دنیا عجیب است و اتفاق نمی‌افتد.

وی ادامه داد: حال در این وضعیت با توجه به عدم وجود وحدت رویه در مدیریت شهری، دولت به شهرداری در فرآیند خصوصی‌سازی نمایشگاه کمک نمی‌کند و در مقابل شهرداری قرار گرفته است. تمامی اینها به علت نبود مدیریت یکپارچه در کشور و شهر تهران است.

