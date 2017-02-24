اقتصاد مقاومتی با نگاه به خارج و دل بستن به برجام بر زمین ماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی موسوی در خطبه های نماز جمعه شهر قیدار، با اشاره به برگزاری ششمین اجلاس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، افزود: قریب به ۷۰ سال است که بشریت شاهد بی‏ سابقه ‏ترین ظلم تاریخ، آن‏هم به دستور و حمایت مدعیان حقوق بشر است هفت دهه است که فلسطین در آتش فتنه‏ انگیزی و جنایات اسرائیل می‏ سوزد.

وی ادامه داد: آنچه بیش از هر چیز دلها را به درد می ‏آورد، همراهی برخی کشورها و دولتهای به‏اصطلاح عربی و اسلامی منطقه است، که هم آخور رژیم صهیونیستی و حامیان بین ‏المللی آن به ویژه شیطان بزرگ آمریکا هستند و این روزها با وقاحت تمام از صلح و سازش و رفاقت آشکار با این غده سرطانی جهان اسلام دم می ‏زنند.

موسوی گفت: سالهاست که متأسفانه با توطئه مرموز مثلث شوم آمریکا، انگلیس و اسرائیل و میدان‏داری و پشتیبانی همه‏جانبه رژیم وهابی و سلفی آل‏ سعود، آتش فتنه جنگ نیابتی در منطقه برافروخته گردیده و باعث شده است رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگر در حاشیه امن قرار گیرد‏ و موضوع اول جهان اسلام یعنی اسرائیل غاصب به حاشیه و بلکه به فراموشی سپرده شود. این امر فرصتی برای صهیونیست‌ها ایجاد کرده تا اهداف شوم خود را با شتاب بیشتری پیگیری کنند.

وی ادامه داد: ششمین اجلاس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، با هدف رهایی فلسطین از غربت و مظلومیت با حضور حدود هزار نفر از نخبگان و شخصیت‌های مؤثر بر افکار عمومی سراسر جهان از حدود هشتاد کشور جهان در تهران برگزار ‌شد.

موسوی افزود: در اهمیت ششمین کنفرانس بین‏المللی حمایت از انتفاضه فلسطین همین بس که رهبری معظم انقلاب امام خامنه ای شخصا در مراسم افتتاحیه این اجلاس حضور یافتند و سخنان بسیار مهم، راهبردی و اساسی، غبار غربت از روی قصه پرغصه جهان اسلام و مظلومیت این ملت صبور زدودند.

امام جمعه قیدار گفت: هدف فتنه‏ ها و جنگهای داخلیِ تحمیلی دشمن در منطقه، کم‏رنگ‏ شدن حمایت از آرمان مقدس آزادی قدس است و ازاین‏ جهت گروه های مقاومت فلسطینی را از ورود به اختلافات قومی و مذهبی و اختلافات داخلی کشورها، بر حذر داشتند و عمق رابطه جمهوری اسلامی با گروه‏ های مقاومت را فقط به میزان پایبندی آنان به اصل مقاومت مرتبط دانستند. و به مبارزان فلسطینی تذکر دادند که مواظب باشند که در طرح‏ها و برنامه‏ های دشمن گرفتار نشوند.

موسوی با اشاره به برگزاری پنجاه و سومین نشست امنیتی مونیخ، گفت: در روزهای اخیر در اجلاس امنیتی مونیخ، شاهد مواضع مشترک مقامات آمریکایی، رژیم صهیونیستی، ترکیه و عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران بودیم.

وی با بیان اینکه در اجلاس امنیتی مونیخ، شاهد مواضع مشترک مقامات آمریکایی، رژیم صهیونیستی، ترکیه و عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران بودیم، افزود: هم‏سویی این کشورها در این اظهارات سخیف بر علیه جمهوری اسلامی ایران، یک امری تصادفی نیست همه این عصبانیت ها به خاطر نفوذ منطقه ای ایران است اینها از صدور انقلاب و نفوذ ایران در قلب های مردم کشورهای دیگر دیوانه شده و این هماهنگی‏ها در اظهارات بر علیه جمهوری اسلامی برای مهار نفوذ منطق ه‏ای ایران است

امام جمعه قیدار با بیان اینکه اما این کشورها بدانند ایران همچنان راست قامت ایستاده و قدرت و تجربه موفق برهم زدن نقشه پیچیده قدرت‏های بزرگ را دارد، ادامه داد: روزهای پایان سال باید همه مسئولین و مردم کارنامه خود را نسبت به شعار سال بررسی کنند

موسوی با بیان اینکه حضرت آیت‏ الله العظمی امام خامنه‏ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال را اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل معرفی کردند، گفت: اقتصاد مقاومتی را فرصتی برای «حل مشکل بیکاری، حل مشکل ‏گرانی، حل مشکل تولید داخلی، حل مشکل رکود، تحرک و رونق اقتصادی و ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمن.» دانستند. و راهکارهای کار بردی هم ارائه دادند.

وی ادامه داد: حالا به آخر سال رسیدیم اما متاسفانه شعار سال با نگاه به خارج و دل بستن به برجام بر زمین ماند و حرف و سخن گفتن گذشت مسئولین کارنامه عملکرد خود را در مورد شعار سال به مردم ارائه بدهند.

امام جمعه قیدار با اشاره به نهم ‌اسفندماه سال ۵۷ تشکیل بنیاد مستضعفان و جانبازان به فرمان امام خمینی(ره)، افزود: جانبازان ذخیره های دوران دفاع مقدس هستند که عزیزترین و بهترین سرمایه خود را در راه اسلام و دفاع از ارزش های الهی هزینه کردند و بخشی از وجود خود را در این راه تقدیم کردند لذا جانبازان بزرگترین پشتوانه انقلاب هستند امروز سر بلندی نظام و عزت جمهوری اسلامی مدیون ایثار و از جان گذشتگی شهداء و جانبازان است.

موسوی افزود: حفظ و پاسداشت ارزشهای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و مقاومت امروز اهمیت ویژه ای دارد که جانبازان به عنوان شاهدان زنده آن دوران می توانند انتقال دهنده آن فرهنگ به نسل سوم انقلاب باشند.

وی با بیان اینکه روز امور تربیتی و تربیت اسلامی‏ ۸ اسفندماه، گفت: انسان، عصاره همه موجودات عالم است و انبیا آمده‏اند این عصاره را تربیت کنند تا یک موجود الهی شود تنها راهِ تربیت و تعلیم، برنامه ای است که از ناحیه مربی همه عالم، رب‏ العالمین آمده است

امام جمعه قیدار با اشار به شهادت حضرت زهرا(س) و ورود شهدای گمنام به شهرستان خدابنده و تدفین در شهر زرین رود، گفت: در ۱۱ اسفند ماه شهرستان خدابنده میزبان دو شهید والامقامی است که در بی نام و نشانی، فضای شهرستان را به عطر دل انگیز پاکی و مهربانی و رشادت و ایثار و شهادت معطر خواهند کرد

موسوی افزود: مفتخریم میزبان ۲ کبوتر خونین شهید گمنام دیگریم و از این شهدای عزیز ممنونیم که به ما افتخار می دهند تا در محضرشان باشیم و از این فرصت بسیار مغتنم استفاده کنیم و پیمان و میثاقمان را با آرمان های شهدا تجدید کنیم.

وی ادامه داد: شمامردم ولایتمدار با حضور با شکوه خود درمراسم استقبال پیکرهای مطهر شهدا عشق و ارادت به شهدا،نظام و ولایت دوباره نشان خواهید داد. چرا که شهدا متعلق به تمام مردم ایران است همه مردم و مسئولین وامدار رشادت های این عزیزان سرافراز هستند.

امام جمعه قیدار گفت: از مهمترین و بارزترین قله های زندگی بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا(س) دفاع ایشان از حریم ولایت امیرمومنان علی (ع) و خطبه فدکیه آن حضرت است که سرانجام آن حضرت در راه دفاع از ولایت مجروح شده و به شهادت رسید.

موسوی افزود: فاطمیه، باید بیش از این ها تجلیل شود، زیرا سند مظلومیت شیعه است در فاطمیه یک دنیا اندوه وجود دارد. مصیبت فاطمه آغاز مصیبت های شیعه است. اول شهیدی که در راه امامت و ولایت فدا شد در این ایام بود.