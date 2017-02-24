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۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۳۰

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

قتل یک معلم در سیستان و بلوچستان/ علت جنایت اختلافات طایفه‌ای

قتل یک معلم در سیستان و بلوچستان/ علت جنایت اختلافات طایفه‌ای

زاهدان- مسئول روابط عمومی آموزش‌وپرورش سیستان و بلوچستان گفت: شب گذشته براثر اختلافات طایفه‌ای یک معلم در منطقه گشت شهرستان سراوان به قتل رسید.

 علی مرادی در گفت و گو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: نیمه شب گذشته تعدادی از  افراد مسلح وارد منزل ایوب حسین زهی از طایفه «حسین بر» در منطقه گشت شهرستان سراوان شدند و بعد از بستن دست و پای همسر و فرزندان این معلم او را به قتل می رسانند.

وی افزود: با توجه به شواهد موجود به نظر می رسد علت این قتل اختلافات طایفه ای بوده است.

وی گفت: به نمایندگی از جامعه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان فقدان این معلم بزرگوار را به جامعه فرهنگیان و خانواده آن مرحوم تسلیت می گویم و از بارگاه خداوند متعال علو درجات آن مرحوم و نکبت و ذلت را برای جنایتکاران مسالت دارم.

کد مطلب 3916005

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