علی مرادی در گفت و گو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: نیمه شب گذشته تعدادی از افراد مسلح وارد منزل ایوب حسین زهی از طایفه «حسین بر» در منطقه گشت شهرستان سراوان شدند و بعد از بستن دست و پای همسر و فرزندان این معلم او را به قتل می رسانند.

وی افزود: با توجه به شواهد موجود به نظر می رسد علت این قتل اختلافات طایفه ای بوده است.

وی گفت: به نمایندگی از جامعه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان فقدان این معلم بزرگوار را به جامعه فرهنگیان و خانواده آن مرحوم تسلیت می گویم و از بارگاه خداوند متعال علو درجات آن مرحوم و نکبت و ذلت را برای جنایتکاران مسالت دارم.