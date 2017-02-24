جمشید شیخ‌زاده رئیس هئیت هندبال خارگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: اولین اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ششم اسفندماه جاری در اصفهان زیر نظر افتخاری مربی تیم آغاز خواهد شد که وحید عرب‌زاده جوان خارگی به‌عنوان نماینده این جزیره در در اردو حضور خواهد داشت.

وی افزود: عرب‌زاده جزو بهترین بازیکنان آسیا در رشته هندبال ساحلی بوده است که در سال ۲۰۱۵ در عمان به‌عنوان یکی از فنی‌ترین بازیکنان از سوی کمیته فنی کنفدراسیون آسیا انتخاب شد که این موضوع یک افتخار بزرگ برای جزیره خارگ و استان بوشهر است.

شیخ‌زاده ادامه داد: این هندبالیست تجربه حضور در مسابقات آسیایی بحرین، مسابقات اروپا، آسیا، کرواسی و چندین تورنمنت بین المللی را در کارنامه خود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال ساحلی جمهوری اسلامی ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در کشور تایلند و انتخابی جام جهانی روسیه از ۶ اسفند ماه تا ۱۱ اسفندماه در اصفهان برگزار خواهد شد.