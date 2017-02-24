تولید کنندگان نسبت به ارتقای کیفیت کالاها اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با تاکید بر لزوم توجه به حوزه تربیتی در آموزش و پرورش، افزود: در کنار توسعه علمی باید توجه ویژه به حوزه تربیتی صورت بگیرد و چالش های فراروی حوزه تربیت رفع شود.

وی ادامه داد: یکشنبه ۸ اسفندماه روز امور تربیتی و تربیت اسلامی است که این روز در واقع یادگار شهیدان والا مقام رجایی و باهنر است که در دوران کوتاه مسوولیت خود، خدمات بزرگی را برای انقلاب انجام دادند.

خاتمی افزود: آموزش و پرورش توامان باشد زیرا هر یک بدون دیگری نتیجه بخش نخواهد بود و هریک به مثابه یک بال برای پرنده هستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه نهم اسفند به رورز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده نامگذاری شده است، گفت: مصرف کالای داخلی باید به عنوان یک اصل مهم در جامعه مورد توجه قرار گیرد و تولیدکنندگان نسبت به بالان بردن کیفیت تولیدات اقدام کنند.

خاتمی افزود: تولیدکنندگان به تولید کالاهای باکیفیت و با قیمت مناسب اهتمام داشته باشند تا شاهد رونق هر چه بیشتر تولیدات داخلی باشیم.

وی ادامه داد: امسال در بسیاری از شهرها شاهد هستیم که هموطنان عزم خرید کالای تولید داخل دارند که این مساله رونق اقتصاد داخلی و ایجاد اشتغال برای جوانان را در پی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در ادامه با تسلیت فرا رسیدن سالروز رحلت حضرت فاطمه زهرا (س) در ۱۲ اسفندماه گفت: انتظار میرود مردم مسلمان همچنان که در ایام فاطمیه اول حضور پرشوری در گرامیداشت جایگاه این بانوی بزرگوار داشتند، در ایام فاطمیه دوم نیز حضور پرشوری داشته باشند.

خاتمی در ادامه با اشاره به برگزاری کنفرانس حمایت از فلسطین در تهران، گفت: دفاع از آرمان فلسطین باید به عنوان اصل مهم در بین دولت های اسلامی باید مورد توجه باشد.

وی ادامه داد: پایه گذار کنفرانس دفاع از فلسطین حضرت امام خمینی(ره) معمار کبیر انقلاب بود و نکته قابل توجه در ششمین گردهمایی حضور نمایندگان ۸۰ کشور بود تا به تمامی جهانیان به ویژه اسراییل یادآوری کند که مساله فلسطین همچنان مساله اساسی جهان اسلام است.