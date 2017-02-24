متلاطم کردن منطقه برای فراموشی مسئله فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن لزومی در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: مسئله امور تربیتی بسیار مهم است که مسئولان باید به آن توجه بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) و شهیدان باهنر و رجایی و رهبر معظم انقلاب تاکید فراوانی به این حوزه داشته اند و این توجه مهم بودن مسئله امور تربیتی را بیان می کند.

خطیب نماز جمعه شهرستان پاکدشت افزود: مسئله امور تربیتی آنقدر مهم است که می توان آن را دانشگاه افسری در بدنه نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی ادامه داد: در قرآن کریم در ۳ قسمت به صراحت کلمه «یزکیهم» بر «یعلمهم» مقدم آمده است و این بر مهم بودن تربیت دلالت دارد که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

مسئله فلسطین محور وحدت جوامع اسلامی است

خطیب نماز جمعه شهرستان پاکدشت افزود: در هفته گذشته اجلاس مهم سران با موضوع فلسطین در تهران برگزار شد.

وی ادامه داد: دشمنان سعی در متلاطم کردن جهان برای فراموش شدن فلسطین و قدس دارند تا همه نگاه و فکرشان به مقوله کشته شدن مظلومان کشورهای دیگر معطوف و از مسئله فلسطین منحرف شود.

لزومی افزود: سخنان کوبنده و مهم رهبر معظم انقلاب و سران ۳ قوه کشورمان بار دیگر جایگاه مهم فلسطین را به دنیا اثبات و توجه همگان را به این مهم بیشتر کرد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده اند که مسئله فلسطین محور وحدت جوامع اسلامی است.

وقاحت داعش غرب و صهیونیست ها را رسوا کرده است

وی ادامه داد: داعش که دست پرورده غربی ها است مسلمانان را می کشد و برای جریحه دار شدن احساسات مردم فیلم کشتار را در فضای مجازی به اشتراک می گذارد و این وقاحت غرب و صهیونیست ها را به عنوان حامی اصلی آنها نشان می دهد.

امام جمعه پاکدشت خاطر نشان کرد: اگر امروز منابع مالی داعش را غربی ها و دست پرورده های مرتجع منطقه قطع کنند این گروه تروریستی نابود می شود،اما نکته اصلی اینجا است که غربی ها و صهیونیست ها نمی خواهند داعش نابود شود تا به وسیله آن به اسلام هراسی و ایجاد اختلاف بین مسلمانان بپردازند.