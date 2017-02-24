به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجید شرفی صبح امروز جمعه در خطبه های نماز جمعه شادگان که در محل مسجد حضرت امیر المومنین (ع) این شهر برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه اکنون ماه های آخر عمر دولت تدبیر و امید است، آیا سفر هئیت دولت نتیجه کارگشایی برای استان یا صرفا یک سفر تشریفاتی و تبلیغاتی است.

وی با بیان این که دولت به وعده هایش در استان خوزستان عمل نکرد، افزود: وضعیت این استان در نقطه بحرانی قرار دارد با توجه به وجود ریزگردها، بی آبی کشاورزان و از بین بردن نخلستانها و مزارع کشاورزی، وجود نرخ بالای بیکاری، فقر و سایر مشکلات دیگر باید بهبود یابد و باید این موضوع در سفر هیئت دولت به استان سرلوحه کار باشد.

خطیب جمعه شادگان بیان کرد: با توجه به اینکه اکنون ماه های آخر دولت تدبیر و امید است، امیدی نداریم که سفر هئیت دولت نتیجه کارگشایی برای استان داشته باشد زیرا سفر هیئت دولت به خوزستان بیشتر شبیه سفر تشریفاتی و تبلیغاتی است و دلیل آن هم این است که اگر براساس وضعیت استان تصمیم گیری می شد، این سفر باید بسیار زودتر انجام می گرفت.

وی در ادامه خطبه های خود به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و گفت: شهادت حضرت زهرا (س) یکی از سنگین ترین و غمناک ترین مصیبتهای وارد شده بر شیعیان است.

حجت الاسلام شرفی تصریح کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) اولین شهیده حریم ولایت است و امیدوارم همگان از شخصیت و زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) الگو برداری کنند.

خطیب جمعه شادگان در فراز دیگری از خطبه های نماز جمعه به روز تربیت اسلامی اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش در راستای تعلیم و تربیت دانش آموزان نقش ویژه ای دارد و در آموزه های الهی و دینی نیز بر تعلیم و تعلم در کنار یکدیگر توصیه شده است.

وی اظهار کرد: تلاش چشمگیر مربیان امور تربیتی آموزش و پرورش این شهرستان تاکنون موجب به دست آوردن موفقیت های زیادی برای این اداره و شهرستان شده است.

حجت الاسلام شرفی همچنین با اشاره به سالروز تشکیل بنیاد مستضعفان و جانبازان به فرمان حضرت امام خمینی (ره) از مهمترین وظایف این نهاد را رسیدگی به قشر ضعیف جامعه ،فقراء، محرومان و رسیدگی به جانبازان دانست.

خطیب جمعه شادگان در بخش پایانی خطبه های خود، امنیت را بزرگترین نعمت در شهرستان شادگان دانست و گفت: باید از تمام ظرفیت های مختلف برای حفظ اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه قضایی استفاده شود، چرا که اقتدار و عزت این نیروها نعمت بزرگ امنیت را نصیب مردم خواهد کرد.