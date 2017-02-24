اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالحسن فاطمی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه رژیم صهیونسیتی دشمن اسلام است، عنوان کرد: هم پیمانی بسیاری از کشور های اسلامی با رژیم اشغالگر قدس جای تاسف دارد.

وی تاکید کرد: باید زمینه برای آزادی مردم فلسطین فراهم شود و رژیم اشغالگر قدس نابود شود.

حجت الاسلام سید ابوالحسن فاطمی با اشاره به اقتصادی مقامتی در این استان، عنوان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه بسیاری از مشکلات جامعه را حل می کند.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی وابستگی ها را به خارج از کشور کاهش می دهد، عنوان کرد: مسئولان باید در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنند.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی زمینه ساز حل مشکلات جامعه است و وابستگی ها را به خارج کاهش می دهد.

امام جمعه موقت شهرکرد ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت ها و توان داخلی موجب ایجاد اشتغال و توسعه کشور می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید در مسیر شهدا حرکت کنیم، تاکید کرد: دشمن در هر لحظه به دنبال ایجاد توطئه و فتنه در کشور است.