به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست در محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی تهران، با اشاره به اینکه برای ما مسلمانان به ویژه ایرانیان محیط زیست از اهمیت دوچندانی برخوردار است، گفت: به لحاظ حقوقی و دینی محیط زیست در کشور ما حائز اهمیت است. اساساً در دورانی که محیط زیست به عنوان دغدغه جهانی مطرح نبوده و پیش‌بینی بحران برای محیط زیست صورت نگرفته بود؛ یعنی در ۱۴۰۰ سال پیش قرآن کریم، کتاب آسمانی مسلمانان آیات متعددی در حوزه محیط زیست و تعامل انسان با طبیعت آورده است.

وی با بیان اینکه چندین سوره در قرآن کریم به نام مواهب طبیعی نام‌گذاری شده است، اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن به جان این اشیا و مواهب طبیعی سوگند خورده است و حتی در هنگامه جرم‌انگاری برای برهم‌زنندگان تعادل در محیط زیست بحث فساد فی‌الأرض را مطرح کرده است و مجازات سنگینی را برای آنها پیش‌بینی کرده است.

انصاری افزود: مفتخریم که فقه اسلام و شیعه احکام دقیق منطبق بر آخرین یافته‌های حقوقی بین‌المللی در حوزه محیط زیست دارد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه کارنامه دولت یازدهم در حوزه محیط زیست قابل توجه است، افزود: رئیس جمهوری حقوقدان شما اولین مصوبه که در اولین جلسه دولت یازدهم به تصویب رساند مربوط به احیای دریاچه ارومیه بود که خوشبختانه امروز این دریاچه احیا شده و مسیر پایداری آن را با همکاری مخیط زیست پیگیری می کنیم.

انصاری تصریح کرد: حفاظت از خاک، حفاظت از منابع طبیعی، احیای تالاب های کشور، حمایت از محیط بانان، ارزیابی زیست محیطی و حقوق حیوانات لوایحی هستند که به مجلس تقدیم کرده ایم.

معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: امیدواریم محلس بررسی ۹ لایحه را در اولویت قرار دهند و این لوایح را در ماه های آینده تصویب کنند.

انصاری یادآور شد: ما جزو کشورهای در حال توسعه هستیم و توسعه همه جانبه کشور بویژه در حوزه اقتصادی را تجربه می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر سازگاری و تعامل میان توسعه و سیاست محیط زیستی برقرار نشود سیاست ها حتما دور زده می شوند.

معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین گفت: نباید سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی احساس کنند محیط ‌زیست برای آنان مانع است.

انصاری از همه فعالان حوزه محیط زیست خواست در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی که برای آن ستادی تشکیل شده و وظیفه وضع، اصلاح و رفع قوانین مزاحم را برعهده دارد، خلاها و تعارضات قانونی را بررسی و نظرات خود را کنند.