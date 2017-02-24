دولت یازدهم کارنامه خود را در رفع رکود و تورم ارائه دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان در آیین نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته دامغان به میزبانی مصلی امام خمینی (ره) این شهر با اشاره به مشکلات اقتصادی و تورم در جامعه افزود: مسئولان نباید فرافکنی کرده و به جای چاره اندیشی، مشکلات را به گردن گذشتگان اندازند.

وی با اشاره به در پیش رو بودن دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ۲۹ اردیبهشت سال آینده اظهار داشت: با توجه به اینکه سه ماه دیگر تا برگزاری انتخابات باقی مانده است از هم اکنون فضای سیاسی کشور به سمت رقابتی شدن در حال پیش رفتن است.

امام جمعه دامغان با اشاره به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ظرفیت های بالقوه این شهرستان، افزود: دامغان دارای توانمندی و ظرفیت های بالقوه ای است و باید افرادی برای انتخابات شورای شهر کاندیدا شوند که دارای توانمندی و نفوذ اجتماعی باشند.

حسینیان اضافه کرد: همه ما باید برای کمک به رشد و توسعه شهرستان دامغان تلاش کنیم تا از توانمندی و ظرفیت های این شهرستان در تمامی بخش‌ها به خوبی بهره برداری و استفاده شود.

وی به فرارسیدن ایام سوگواری و شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره داشت و افزود: آن حضرت مایه برکت، عزت و محبت اهل بیت (ع) و شیعیان هستند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی دامغان خاطر نشان کرد: به جاست که در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) همه مردم دامغان در مراسم دسته روی و تجمع حضور پرشور داشته باشند تا از این طریق یاد و خاطره آن بانوی گرامی اسلام را زنده نگه داریم.

حسینیان همچنین با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری آیین نکوداشت عالم ربانی مرحوم حجت الاسلام سید مسیح شاهچراغیگفت: روحانیان شیعه مردم را در مسیر صحیح قرار می دهند.

وی به برگزاری ششمین اجلاس حمایت از انتفاظه مردم فلسطین و سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری در آیین افتتاحیه این اجلاس نیز اشاره کرد.