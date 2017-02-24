به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه پنج شنبه ۵ اسفندماه- مراسم یادبود بهرام ریحانی و مجید بهرامی، پیش از اجرای نمایش «هدیه مرموز» به کارگردانی یاسر خاسب در پردس تئاتر تهران و با حضور مدیرعامل خانه هنرمندان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم که با حضور علاقمندان تئاتر و بسیاری از اعضای انجمن نمایشگران حرکت خانه تئاتر برگزار شد، شهرام کرمی مدیر پردیس تئاتر تهران با یادی از تلاش های بهرام ریحانی و مجید بهرامی گفت: بنا به پیشنهاد یاسر خاسب یکی از پلاتوهای تمرین مجموعه پردیس تئاتر تهران به اسم این دو هنرمند درگذشته نامگذاری می شود و از این به بعد محلی برای فعالیت های آکادمی تئاتر فیزیکال خواهد بود.

وی اظهار امیدواری کرد که با آغاز فعالیت این آکادمی در سال آینده بتوان مقدمات برگزاری اولین جشنواره تئاتر فیزیکال را فراهم نمود.

در ادامه مجید رجبی معمار مدیر عامل خانه هنرمندان نیز ضمن حمایت از شکل گیری آکادمی تئاتر فیزیکال گفت: بنده شاهد یکی از اجراهای نمایش «هدیه مرموز» در ژنو بودم و استقبال فوق العاده علاقمندان از این نمایش را مشاهده کردم. امروز خوشحالم که بار دیگر این اثر هنری در پردیس تئاتر تهران روی صحنه است.

نمایش «هدیه مرموز» که شب گذشته با یادی از بهرام ریحانی و مجید بهرامی اجرای خود را آغاز کرد تا ۱۰ اسفندماه هر شب ساعت ۱۸:۳۰ در پردیس تئاتر تهران روی صحنه می رود.