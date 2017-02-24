به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل اضافه کرد: اینگونه تعاملات اقتصادی و تجاری قطعا در اقتصاد منطقه و استان مؤثر خواهد بود.

وی از اینکه مهمانان خارجی در بازدید از بقعه شیخ صفی با محیط بازگشایی نشده مواجه بوده اند به شدت انتقاد کرد و آن را نتیجه سوء مدیریت و عدم توجه دولت به مصالح کلان خود دانست.

امام جمعه اردبیل با انتقاد از اظهارات بی پایه و اهانت به کشور و تمامیت ارضی ایران از سوی یکی از رجال مهم دولت آذربایجان در آستانه سفر الهام علی اف به ایران تصریح کرد: اینگونه افراد مأموریت دارند هر وقت رابطه دو جانبه بهبود و توسعه یافت با اظهارات ناشایسته دو کشور مسلمان و همسایه را به وادی اختلاف و دشمنی بکشانند.

وی ادامه داد: در گذشته هم در بروز تنش ها همیشه رجال آذربایجان پیش قدم شده اند و هرگز در ابتدا از طرف کشور ما اقدامی صورت نگرفته است.

عاملی همچنین هشت اسفند روز امور تربیتی را گرامی داشت و متذکر شد: دست مربیان تربیتی را در آموزش و پرورش و سایر نهادهای تربیتی می بوسیم و آنها را اصلی ترین ولی نعمت خود می دانیم.

وی افزود: تاراج اصلی در زمان معاصر تاریخ فرهنگی و غارت بزرگ، غارت حیاء و عفت و دزدی اصلی، دزدیدن اعتقادات و اخلاق است و در همه این میادین، مربیان تربیتی، مرزداران بزرگ کشور، ملت، فرهنگ و تاریخ هستند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با بیان اینکه مربیان تربیتی افسران بزرگ در اصلی ترین میادین جنگ هستند، بیان داشت: اصلی ترین میدان جنگ، میدان اخلاق، تربیت، فرهنگ و سبک زندگی است.

وی با اشاره به اختلاف رسانه ای وزیر اطلاعات و دادستانی در خصوص وجود دو تابعیتی در کشور، آن را وهن بزرگ مدیریتی و سبب از بین رفتن وثوق و اعتماد به حساس ترین مراکز مدیریتی کشور دانست و از مسئولان خواست اینگونه امور را از طریق رسانه حل نکنند.