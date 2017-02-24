به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام حسین رحمتی نیا در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان پیشوا با تاکید بر اهمیت نماز گفت:نماز را بر پادارید، و برآن مواظبت کنید، با نماز خود را به خدا نزدیک کنید.پیامبر اسلام (ص) نماز را به نهر آبی تشبیه کردند که بر درب منزل انسانی جاری باشد، و روزی پنج بار خود را در آن شستشو دهد و هیچ چرک و آلودگی در بدن او نماند.

وی در ادامه به مسئله حیا اشاره کرد و اظهار داشت:حیا از اسباب مغفرت و از خصلتهای مهم تربیتی است،یکی از بزرگ‎ترین مشکلات جامعه ما هم ترویج بی‎حیایی و وقاحت یعنی عدم مبالات نفس انسان نسبت به ارتکاب قبائح عقلیه، شرعیه و حتی عرفیه است امّا در مقابل آن «حیا» قرار دارد که علمای اخلاق می‎گویند ضدّ وقاحت بوده و از فضایل اخلاقی است.

امام جمعه شهرستان پیشوا با بیان اینکه مسئولین در پایان سال بگویند در راستای اقتصاد مقاومتی چه کردند، افزود: مسئولان کشور به ‏جای متوجه کردن ایرادات به گذشتگان، به چاره ‏اندیشی مسائل بپردازند و مسئولیت را از سر خود باز نکنند.

وی سپس بیانات رهبر معظم انقلاب در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: مسئله فلسطین مهم‏ترین مسئله جهان اسلام است،در میان امت اسلام، مهم‏تر و ضروری تر از مسأله فلسطین وجود ندارد زیرا فلسطین ملاک شناسایی دوست از دشمن است.

رحمتی نیا با بیان این که برخی سعی در دلسردی مسلمین از مقاومت اسلامی دارند گفت: درست است که مقاومت نتوانسته است تمام فلسطین را آزاد سازد، اما این مقاومت است که مسئله فلسطین را زنده نگه داشته و خواهد داشت،اگر مقاومت نبود،شرایط کنونی قابل پیش بینی نبود.

خطیب جمعه شهرستان پیشوا ادامه داد: موفقیت مقاومت، تحمیل جنگ فرسایشی به دشمن و شکست برنامه اصلی رژیم صهیونیستی که سیطره بر کل منطقه است،اگر مقاومت نبود، امروز شاهد اشغال سرزمین‏های منطقه از مصر تا اردن و عراق و خلیج فارس و غیره بودیم، مقاومت باعث آزادی جنوب لبنان و آزادی غزه شده است.

وی گفت: ناتوانی رژیم صهیونیستی در اشغال سرزمین ‏های جدید در طول حدود ۳۰ سال گذشته و خروج ذلت ‏بار از جنوب لبنان و غزه و شکست در جنگهای ۳۳ روزه، ۲۲روزه، ۱۲روزه و جنگ ۵۱ روزه در غزه، همه از برکت مقاومت است.