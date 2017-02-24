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۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۲۴

امام جمعه موقت بوشهر:

تغییر سبک زندگی اسلامی و ایرانی از هجمه‌های دشمنان است

تغییر سبک زندگی اسلامی و ایرانی از هجمه‌های دشمنان است

بوشهر - امام جمعه موقت بوشهر گفت: تغییر سبک زندگی اسلامی و ایرانی یکی از هجمه‌های دشمنان است و هنرمندان باید با استفاده از ابزارهای هنری خود این نقشه‌ها را بر هم زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین دشتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در خصوص برخی گروه‌های تفرقه‌افکن در جامعه از دیدگاه امام علی(ع) اظهار داشت: برخی گروه‌ها اهل هواپرستی، زندگی مادی، مقام و موقعیت‌های اجتماعی هستند و اگر دم از ارزش‌ها می‌زنند با انگیزه هوا پرستی است.

وی افزود: این افراد جزو هیچ دیدگاه و جناحی نیستند و هیچ انگیزه دینی و اعتقادی ندارند بلکه به دنبال منافع خود هستند.

امام جمعه موقت بوشهر عنوان کرد: یکی دیگر از گروه‌هایی که دچار تفرقه در جامعه می‌شوند به گفته امیرالمومنین افرادی هستند که اگرچه به‌دنبال دنیا پرستی و مادیات نیستد اما دچار انحراف فکری شده‌اند.

وی گفت: تمامی گروه‌ها باید با مردم باشند و از تفرقه بترسند چرا که دست خدا همیشه همراه مردم است.

وی در بخش دیگر از صحبت‌های خود به صحبت‌های رهبری در دیدار با مقامات فلسطینی اشاره کرد و افزود: برخی تحلیل‌گران عنوان می‌کنند که فلسطین درمان ندارد و باید تنها به مثل مسائل داخلی رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: این صحبت نشانه فقر تحلیل و بیانات احساساتی است اراک علاوه بر مسئولیت داخلی مسئولیتی نیز نسبت به جوامع جهانی نیست دارید.

دشتی گفت: همه ائمه می‌توانستند در آرامش زندگی کنن اما ‌نتوانستند در برابر ظلم سکوت کنند.

امام جمعه موقت بوشهر خاطرنشان کرد: مقاومت یک تفکر و هدف استراتژیک در جامعه اسلامی است، سکوت، احتیاط و عدم همراهی، دور شدن از اهداف اصلی انقلاب است.

وی با بیان اینکه مقاومت به عنوان یک اصل مطرح است گفت: ما معتقدیم کشورهای اسلامی موظف هستند در خدمت آرمان‌های فلسطین قرار گیرند.

دشتی همچنین به صحبت‌های مقام معظم رهبری در جمع شاعران مذهبی اشاره کرد و گفت: امروز انقلابی‌گری منحصر به شمشیر نیست و هنرمندان باید با استفاده از ابزار و هنر بتوانند در برابر استکبار قرار گیرند و نقشه‌های آنها را نقشه بر آب کند.

امام جمعه موقت بوشهر گفت: تغییر سبک زندگی اسلامی و ایرانی یکی از هجمه‌های دشمنان است و هنرمندان باید با استفاده از ابزارهای هنری خود این نقشه‌ها را بر هم زنند.

وی، انتخاب استان بوشهر پایتخت کتاب ایران گفت: انتخاب استان بوشهر با من پایتخت کتاب ایران افتخاری برای همه مردم این استان است و باید به از تلاش‌های مدیرکل ارشاد و دیگر دوره ذیربط در این زمینه تقدیر کرد.

کد مطلب 3916032

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