به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین دشتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در خصوص برخی گروه‌های تفرقه‌افکن در جامعه از دیدگاه امام علی(ع) اظهار داشت: برخی گروه‌ها اهل هواپرستی، زندگی مادی، مقام و موقعیت‌های اجتماعی هستند و اگر دم از ارزش‌ها می‌زنند با انگیزه هوا پرستی است.

وی افزود: این افراد جزو هیچ دیدگاه و جناحی نیستند و هیچ انگیزه دینی و اعتقادی ندارند بلکه به دنبال منافع خود هستند.

امام جمعه موقت بوشهر عنوان کرد: یکی دیگر از گروه‌هایی که دچار تفرقه در جامعه می‌شوند به گفته امیرالمومنین افرادی هستند که اگرچه به‌دنبال دنیا پرستی و مادیات نیستد اما دچار انحراف فکری شده‌اند.

وی گفت: تمامی گروه‌ها باید با مردم باشند و از تفرقه بترسند چرا که دست خدا همیشه همراه مردم است.

وی در بخش دیگر از صحبت‌های خود به صحبت‌های رهبری در دیدار با مقامات فلسطینی اشاره کرد و افزود: برخی تحلیل‌گران عنوان می‌کنند که فلسطین درمان ندارد و باید تنها به مثل مسائل داخلی رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: این صحبت نشانه فقر تحلیل و بیانات احساساتی است اراک علاوه بر مسئولیت داخلی مسئولیتی نیز نسبت به جوامع جهانی نیست دارید.

دشتی گفت: همه ائمه می‌توانستند در آرامش زندگی کنن اما ‌نتوانستند در برابر ظلم سکوت کنند.

امام جمعه موقت بوشهر خاطرنشان کرد: مقاومت یک تفکر و هدف استراتژیک در جامعه اسلامی است، سکوت، احتیاط و عدم همراهی، دور شدن از اهداف اصلی انقلاب است.

وی با بیان اینکه مقاومت به عنوان یک اصل مطرح است گفت: ما معتقدیم کشورهای اسلامی موظف هستند در خدمت آرمان‌های فلسطین قرار گیرند.

دشتی همچنین به صحبت‌های مقام معظم رهبری در جمع شاعران مذهبی اشاره کرد و گفت: امروز انقلابی‌گری منحصر به شمشیر نیست و هنرمندان باید با استفاده از ابزار و هنر بتوانند در برابر استکبار قرار گیرند و نقشه‌های آنها را نقشه بر آب کند.

امام جمعه موقت بوشهر گفت: تغییر سبک زندگی اسلامی و ایرانی یکی از هجمه‌های دشمنان است و هنرمندان باید با استفاده از ابزارهای هنری خود این نقشه‌ها را بر هم زنند.

وی، انتخاب استان بوشهر پایتخت کتاب ایران گفت: انتخاب استان بوشهر با من پایتخت کتاب ایران افتخاری برای همه مردم این استان است و باید به از تلاش‌های مدیرکل ارشاد و دیگر دوره ذیربط در این زمینه تقدیر کرد.