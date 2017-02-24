به گزارش خبرگزاری مهر، علی آهنی، سفیر ایران در فرانسه در مراسم امضای قرارداد جوینت ونچر میان قطعه سازان ایرانی و فرانسوی با ابراز خوشحالی از اینکه روابط ایران و فرانسه در مسیر خوبی قرار گرفته است، گفت: شاهد پیشرفت های خوبی در صنعت خودرو با مشارکت فرانسوی ها بودیم و می توان گفت فرانسوی ها در صنعت خودروی ایران پیش رو بوده اند.

سفیر ایران در فرانسه با اشاره به اتصال قطعه سازان ایرانی به زنجیره تامین خودروسازان فرانسوی ادامه داد: نکته ای که در قراردادهای خودرویی امضا شده میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی مطرح بوده، موضوع عمق بخشیدن به ساخت قطعات داخل و صادرات این تولیدات بوده است.

آهنی با اشاره به ویژگی مثبت جوینت ونچر رازمکاپلاست، تصریح کرد: یکی از نقاط قوت قرارداد جوینت ونچر میان قطعه سازان ایرانی و فرانسوی، کمک به تولید قطعات خودرو با استاندارهای بالا در داخل کشور است. همچنین شرط صادرات ۳۰ درصدی در این قرارداد، امکان استفاده از قطعات ساخت داخل ایران را در زنجیره تامین خودروسازان اروپایی فراهم می کند.

سفیر ایران در فرانسه تاکید کرد: در قرارداد مذکور، موضوع صادرات قطعات به عنوان بندی از این قرارداد در نظر گرفته شده، که بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند به افزایش کیفیت قطعات تولید داخل بی انجامد.

همچنین پیر بوله، قطعه ساز فرانسوی طرف قرارداد در این جوینت ونچر، در مراسم امضای این قرارداد اعلام کرد: این شرکت در زمینه تولید قطعات پلاستیکی داخلی، خارجی و موتور خودرو فعالیت می کند و در تلاش هستیم تا از طریق مشارکت با طرف ایرانی حضور موثری در صنعت خودرو و قطعه سازی ایران داشته باشیم.

وی با اشاره به زیرساخت های مناسب و قابل توجه صنعت قطعه سازی ایران در منطقه خاورمیانه گفت: در سال های گذشته از طریق همکاری با شرکت های پژو و رنو قطعات تولیدی این مجموعه به ایران صادر می شد، اما در شرایط فعلی و با لغو تحریم ها تلاش کرده ایم تا از طریق سرمایه گذاری مستقیم، ایران را به یکی از پایگاههای صادراتی خود تبدیل کنیم.

پیر بوله با بیان اینکه صنعت قطعه سازی ایران از منابع انسانی بسیار توانمند نسبت به دیگر کشورهای منطقه برخوردار است، افزود: با بررسی های صورت گرفته تصمیم گرفتیم از طریق همکاری مکاپلاست و رایزکو به صورت سرمایه گذاری مشترک در زمینه تولید قطعات، حضور گسترده ای در ایران داشته باشیم.

وی گفت: بر اساس این قرارداد علاوه بر انتقال دانش فنی و تکنولوژی انحصاری ساخت، بالغ بر ٣٠ درصد از قطعات تولیدی در ایران، از طریق شبکه جهانی تامین شرکت های پژو، رنو و دیگر خودروسازان همکار به دیگر کشورها صادر خواهد شد.

این قطعه ساز فرانسوی تصریح کرد: یکی از نکات مهم این قرارداد سرعت اجرای آن است و در سال ٢٠١٧ برنامه های تولید قطعات آغاز و همزمان هدفگذاری های صادراتی نیز دنبال خواهد شد.

حمیدرضا صمدی، عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز به عنوان طرف ایرانی این جوینت ونچر گفت: قرارداد شکل گرفته میان ایران و فرانسه در حوزه قطعه سازی برای تولید قطعات موتور و قطعات تزیینی خودرو است که برای اولین بار شرط ۳۰ درصد صادرات محصولات تولیدی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این جوینت ونچر با یکی از قطعه سازان بزرگ فرانسه و از تامین کنندگان تک سورس برخی از قطعات خودروسازانی همچون رنو و پژو است؛ بر این اساس، برای اولین بار در متن یک قرارداد قطعه سازی، به صادرات حداقل ۳۰ درصد از محصولات تولیدی اشاره شده است.

وی گفت: قراردادن این شرط خواسته ما بوده، چرا که قرار نیست فعالیت ما در داخل مرزهای ایران محدود شود. نگاه ما به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران، فرامرزی بوده است.

صمدی در پاسخ به اینکه با این قرارداد قطعه سازان ایرانی مستقیما به زنجیره تامین رنو و پژو سیتروئن وصل خواهند شد، بیان کرد: در گردهمایی کوچکی که امروز برگزار شد، مدیران ارشد پژو و رنو حضور داشتند و بر اینکه با حضور مکاپلاست سرعت فعالیت این رو شرکت افزایش خواهد داشت، تاکید داشتند. بنابراین ما به راحتی به زنجیره تامین پژو و رنو متصل خواهیم شد.