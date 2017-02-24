کارانه پرستاران ۲.۵ برابر شد/ کمبود ۱۰۰ هزار نیرو در بخش پرستاری

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا قاضی زاده هاشمی در ادامه سفر یک روزه خود به استان سمنان در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تاکید بر اینکه تحریم یک اسلحه ناکارآمد برای ایران اسلامی است، افزود: در شرایطی که بخش عمده ای از کشورهای استکباری به دنبال منزوی کردن ملت ما بودند اما همواره شاهد رشد و پیشرفت کشور در همه حوزه ها خصوصا حوزه بهداشت و درمان بوده ایم و این مهم از جمله ثمرات انقلاب اسلامی است.

وی با یادآوری اینکه ۳۰ هزار نفر پرستار طی سال‌های اخیر بازنشسته شده‌اند و هم اکنون در بخش پیراپزشکی و پرستاری با کمبود ۱۰۰ هزار نفر نیرو مواجه هستیم، گفت: وزارت بهداشت توجه جدی به موضوع پرستاران و خدمت همه جانبه به آنها دارد اما این مهم قابل توجه است که رابطه استخدامی ۱۱۰ هزار نفر نیروی قراردادی این وزارتخانه هنوز حل نشده است.

وزیر بهداشت کابینه تدبیر و امید ضمن اشاره به تصمیمات دولت در راستای افزایش ۲۵۰درصدی کارانه پرستاران، ابراز داشت: ما مشکلات بخش پرستاری کشور را درک می کنیم اما سعی در یافتن راه حلی برای این مهم هستیم.

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به سوالی درباره میزان تولید دارو در کشور نیز افزود: بیش از دو هزار میلیارد تومان در سه سال اخیر تامین دارویی کشور از شرکت های داروسازی داخلی دانش بنیان صورت گرفته که این نوید روزهای خوب در صنعت تولید داروی کشور دارد.

وی با بیان اینکه این وزارتخانه نسبت به رفع کمبودها اهتمام داشته و حمایت از تولید داخلی و دانش بنیان را در اولویت خود دارد، ابراز داشت: همانطور که اقتصاد مقاومتی دارای دو معیار درونگرا و برون زا بودن است ما در مقوله تولیدات حوزه دارو و درمان نیز به این مهم نگاه ویژه ای داریم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان داشت: صادرات دارویی کشور در سه سال اخیر دو برابر شده است که این امر در کنار تامین مایحتاج داخل کشور از شرکت های بومی، نوید بخش روزهای خوب درصنعت دارو سازی است.

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به سوالی پیرامون افزایش خطاهای پزشکی در سطح کشور، با بیان اینکه قصور پزشکی بیشتر نشده است بلکه بیشتر دیده می شود، گفت: کمبود نیروی انسانی علت اصلی خطاهای پزشکی‌ است و در صورتی که جامعه پزشکی آسیب ببیند یقینا اعتماد مردم نیز از بین خواهد رفت.