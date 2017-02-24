به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در مصلای قدس برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: امسال به نام سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری شده است که مسئولان در پایان سال باید گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این عرصه و نیز مبارزه با مفاسد اقتصادی و حقوق‌های نجومی را ارائه دهند.

وی عنوان کرد: مردم با مشکلات و سختی‌های زیادی مواجه هستند و میزان اقدامات صورت گرفته برای حل مشکلات معیشتی مردم کافی نیست.

توجه به منویات رهبر معظم انقلاب در کنفرانس فلسطین

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری کنفرانس فلسطین در تهران، بیان داشت: راه نجات امت اسلامی و راه غلبه بر رژیم صهیونیستی، حفظ وحدت و ایستادگی در برابر آنها است.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در این کنفرانس بر ایستادگی و مقاومت در برابر صهیونیست‌ها تأکید کردند، اظهار داشت: سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب در این مراسم باید سرلوحه مقاومت در منطقه باشد.

آیت الله اعرافی با تأکید بر اینکه با گفت‌وگوی همراه با ذلت و سازش پیروزی به دست نمی‌آید، تأکید کرد: تنها راه پیروزی برابر دشمنان شجاعت، ایستادگی و حفظ وحدت است.

تلاش برای ارتقای فکری و عقیدتی دانش آموزان

وی در ادامه به روز امور تربیتی اشاره کرد و با تأکید بر توجه بیشتر به جایگاه آموزش و پرورش، گفت: تربیت و ارتقای فکری، معنوی و اخلاقی نسل جوان در مدارس و حتی در دانشگاه‌ها باید مورد توجه باشد.

امام جمعه قم با اشاره به توجه به مسائل اخلاقی و تربیتی دانش آموزان در سند تحول آموزش و پرورش، گفت: رسیدن به جایگاه مطلوب در این زمینه نیازمند تلاش و کوشش و برنامه‌ریزی بیشتر متولیان و مسئولان است.

با توجه به حضور تعدادی از مهمانان کنفرانس فلسطین تهران در نماز جمعه قم، آیت الله اعرافی بخش‌هایی از خطبه‌های خود را به زبان عربی ایراد کرد.

وی در این سخنان بر توجه همه کشورهای اسلامی به مسئله فلسطین و مقاومت در برابر دشمنان اسلام تأکید کرد.