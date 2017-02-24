آمریکا به دنبال رخنه ای برای نفوذ است/ بهانه به دست دشمن ندهیم

به گزارش خبرنگار مهر٬ حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه این شهرستان بیان کرد: دشمن برای از بین بردن آرمان های انقلاب تلاش زیادی کرده است.

وی با بیان اینکه آمریکا به دنبال رخنه ای برای نفوذ است٬ افزود: باید حواس همه مردم و مسئولان باشد که بهانه به دست دشمن ندهیم.

حجت الاسلام رضایی با تاکید بر اینکه نباید با ایجاد تفرقه آب به آسیاب دشمن بریزیم٬ گفت: باید با اتحاد و همدلی به گونه ای عمل کنیم که استخوانی در گلو و خاری در چشم دشمن باشیم.

وی ادامه داد: باید با همدلی خود ادامه دهنده راه امام و رهبری بوده و جامعه را نیز مدیریت کنیم.

امام جمعه بیرجند اظهار کرد: حفظ آرمان های شهدا و انقلاب و مقام ولایت نیازمند اتحاد و یکپارچگی تمام نیروهای ارزشی٬ انقلابی و ولایی به ویژه روحانیت است.

وی با بیان اینکه در برابر توطئه های دشمن تفرقه معنایی ندارد٬ گفت: متاسفانه برخی به ویژه نیروهای ارزشی به مسائل درون کشور نگاهی سطحی دارند.

حجت الاسلام رضایی با تاکید بر عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی بیان کرد: باید در برابر اقتصاد لیبرال که در اعماق اندیشه کسانی که عمری گوش به تریبون دشمن داده اند٬ اندیشه هایی نو ارائه دهیم.

وی با اشاره به جنگ فرهنگی دشمن بیان کرد: امروزه با توجه به امار ارائه شده از سوی مسئولان ذیربط٬ ۵۴ میلیون گوشی هوشمند وجود دارد که دشمن با استفاده از آن به دنبال از بین بردن اتحاد است.

امام جمعه بیرجند با بیان اینکه دشمن به دنبال این است که از ایران نیز سوریه بسازد٬ افزود: دشمن بیش از شش هزار میلیارد دلار هزینه کرده تا سوریه را از آن خود کند.

وی ادامه داد: امروز دشمن اعتراف می کند که در بدست آوردن سوریه٬ به همت و تلاش نیروهای ارزشی و ولایی ایران به هدف خود نرسیده است.

حجت الاسلام رضایی تاکید کرد: باید همه نیروهای ارزشی جامعه اعم از روحانیت و مسئولان جامعه را با حدف وحدت٬ محبت و اندیشه های ولایی جلو ببرند.

خطیب جمعه بیرجند با اشاره به مناسبت های هفته پیش رو بیان کرد: روز تربیت اسلامی٬ روز نکوداشت حکیم حاج ملا هادی سبزه واری و ارتحال آیت الله فاضل لنکرانی از جمله مناسبت های هفته پیش رو است.

وی تشکیل بنیاد مستضعفان به فرمان امام و روز ملی حمایت از حقوق محرومان و مصرف کنندگان را از دیگر مناسبت های هفته پیش رو دانست.

وی با بیان اینکه امروزه مساله فلسطین مهم ترین و بزرگترین مساله جهان است٬ گفت: مقاومت و پایداری رمز پیروزی فلسطین است.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه نشانه های افول رژیم کودک کش اسرائیل نمایان شده است٬ افزود: نیروهای اررزشی ولایت باید زمینه مقاومت فلسطین را فراهم کنند.

امام جمعه بیرجند با بیان این مطلب که امروزه نگاه دشمن به مساله اقتصاد کشور است٬ اظهار کرد: دشمن به دنبال این است که اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده و مردم را از انقلاب و نظام دلسرد کند.