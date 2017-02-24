دنیا بداند که فلسطین و مقاومت مدافع دارد/ آرمان فلسطین زنده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت اللّه مصطفی علما در خطبه‌های عبادی - سیاسی نماز جمعه این هفته کرمانشاه با توصیه همگان به تقوا و پرهیزگاری و دوری از معصیت اظهار داشت: ویژگی مؤمنان و عباد الرّحمن این است که در زندگی دغدغه دارند و از عذاب الهی آسوده خیال نیستند.

امام جمعه کرمانشاه بیان کرد: مؤمن همواره از محضر الهی بیم دارد و مراقب اعمال و رفتار و تکالیفش است و این امر باعث رشد و ترقی انسان می‌شود.

آیت اللّه علما افزود: عذاب و جهنّم الهی ما را رها نمی کند و باید از بی خیالی و بی دغدغگی بیرون آییم و از خود بپرسیم آیا فرزندانمان را در فضای الهی تربیت می‌کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با استناد به فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السّلام خوف و ترس را پیراهن عارفین دانست و گفت: خوشا به حال آنان که خوف ربّ العالمین دارند و بیم الهی را ملازم نفسشان قرار می‌دهد و در سرّ و خفا و آشکار همواره مراقب خود هستند.

آیت الله علمادر ادامه خطبه ها بااستناد به فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السّلام نتیجه خوف بنده از خداوند سبحان و اطاعت و بندگی را رسیدن به آرامش دانست و افزود: اعمال، رفتار، گفتار و سکوت متّقین طیّب و طاهر است و دل هایشان از خداوند ترسان است.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به هشتم اسفند، روز امور تربیتی بیان کرد: ما یک راه بیشتر نداریم و آن تربیت اسلامی است و پدران و مادرمان، معلمان، اساتید دانشگاه ها، وظیفه سنگینی دارند و باید بچه‌ها تربیت اسلامی شوند.

آیت الله علما بهترین نوع تربیت را تربیت اسلامی دانست و افزود: امام راحل (ره) فرمودند؛ اگر انسان تربیت نشود از حیوان بدتر می‌شود، صدام تربیت نشده بود ببینید با مردم خود و مردم ما چکار کرد.

امام جمعه کرمانشاه تربیت را مسئله نخست دانست و با اشاره به گسترش ماهواره، شبکه های اجتماعی تلگرام و... گفت: کار فرهنگی مورد تاکید مقام معظم رهبری و کار اساسی همه ما است و با وجود وسائل ارتباطی وظیفه همه ما صد برابر شده و همه ما باید ایستادگی کنیم.

آیت الله علما تأکید کرد: پدران و مادرمان، آموزش پرورش، دانشگاه‌هایی و مراکز فرهنگی سراسر کشور و جهان اسلام باید مراقبت کنند و همه متوجه باشیم که هدف دشمن بچه مسلمانها و اسلام است.

خطیب جمعه کرمانشاه نهم اسفند را سالروز تشکیل بنیاد مستضعفان به فرمان امام(ره) عنوان کرد و گفت: دهم اسفند سالروز ارتحال فقیه مجاهد آیت الله فاضل لنکرانی مرجع بزرگ انقلابی است، همه هم و غم ایشان خدمت به اسلام و تدریس بود، همچنین پنجشنبه هفته آینده سالروز شهادت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها است.

خطیب جمعه کرمانشاه در ادامه به فرمایشات بسیار مهم مقام معظم رهبری در کنفرانس انتفاضه و آثار نتایج آن در سوم و چهارم اسفند در سطح دنیا اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری در این کنفرانس که صدها نفر از شخصیت‌های برجسته کشورهای اسلامی و غیر اسلامی حضور داشتند، سلسله نکات اساسی را بیان فرمودند و بر پرهیز گروههای مقاومت از ورود به اختلافات قومی و مذهبی تاکید نمودند.

آیت الله علما اختلاف افکنی میان مذاهب شیعه و سنی و اقوام و گروه های مردم را سیاست آمریکا، اسرائیل و انگلیس دانست و گفت: دشمن می‌خواهد مسلمانان را تکه پاره کند تا قدرت واحدی نباشند.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بیان کرد: زنده نگه داشتن آرمان فلسطین باید هدف تمام جریانات اسلامی و ملی باشد و تمام قدرت و انرژی سیاست مداران زنده نگه داشتن فلسطین باشد.

آمریکا و انگلیس می‌خواهند آرمان فلسطین را به فراموشی بسپارند

امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب تمام جریانات اسلامی و ملی را دعوت بده زنده نگه داشتن آرمان فلسطین نمودند، افزود: امام راحل(ره) در سال 42 دائما مسئله اسرائیل را تذکر دادند.

آیت الله علما با اشاره به اینکه اسرائیل امروز مزاحم کشورهای اسلامی است، بیان کرد: مسئله فلسطین اولویت اول جهان اسلام است و آرمان فلسطین نباید بدست فراموشی سپرده شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه بااشاره به اینکه قصه پرغصه فلسطین نظیر ندارد، بیان کرد: مردم فلسطین 70 است که آرامش ندارند، در هیچ برهه ای از تاریخ، هیچ ملتی با چنین رنج و اندوهی مواجه نبودند.

آیت الله علما با بیان اینکه اسرائیل و دیگر دشمنان غاصب زمین های مسلمانان را گرفتند، اضافه کرد: کشورهای معاند با آرمان‌های فلسطین، به طرق گوناگون در صدد بفراموشی سپردن آرمان فلسطین هستند، آمریکا، انگلیس و اروپائیان کشور درست کردند و میخواهند نام فلسطین به مرور از بین برود.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه اظهار کرد: سیاست رهبری و همه مسلمانان این است که فلسطین زنده بماند و دنیا متوجه باشد که فلسطین و مقاومت مدافع دارد.

آیت الله علما مبارزه با صهیونیسم و حمایت از مردم فلسطین را ضروری دانست و گفت: کنفرانس انتفاضه مسئله مقاومت و دفاع از مظلوم را زنده کرد، و همچنان که امام علی علیه السلام در وصیت نامه خود به امام حسن (ع) و امام حسین(ع) تأکید فرمودند؛ دفاع از مظلوم وظیفه همه ما است.