به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی، در آیین نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته با اشاره به فیلم هایی که در جشنواره فیلم فجر امسال حضور داشتند، اظهار کرد: این فیلم ها فاجعه ای بود که در آن به ارزش ها توهین و بداخلاقی ها ترویج داده شد.

وی عنوان کرد: بر اساس نظرات کارشناسی شده و با مطالعه می توان دریافت که یک جریان خرنده برای تقدس زدایی، حرمت شکنی و عبور از خطوط قرمز در جشنواره فیلم فجر امسال شکل گرفت.

وی از این فیلم ها به عنوان خودزنی فرهنگی یاد کرد و افزود: در کشور علاوه بر ولنگاری فرهنگی، خودزنی فرهنگی هم در حال ترویج است، چرا که برخی در داخل کشور با دست خود ریشه عزت، عظمت و قداست ایران اسلامی را مورد هدف قرار داده اند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: این افراد یا متوجه نیستند و همانند طوطی فقط مقلد رفتار دیگران و یا متوجه رفتار و سخنان خود هستند و با تامل قصد در هم شکستن خطوط قرمز و مقدسات را دارند.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به سخنرانی اخیر استاندار خراسان جنوبی در جمع هنرمندان این استان، گفت: این فرد که فرزند خراسان شمالی است و از همین خطه سکوی پرش برای او فراهم شده، به قصد هنرنمایی اظهاراتی را بیان کرده که گزارشی دروغ است.

وی افزود: معرفی خراسان شمالی با این عناوین توهین به مردم با شعور، شهید پرور و بافضیلت و توهین به هویت و فرهنگ استان است.

وی تاکید کرد: مردم باید در مقابل این اظهارات عکس العمل نشان دهند و درسی فراموش نشدنی به افرادی که این چنین آبروی یک استان را می برند، بدهند.

خطیب نمازجمعه بجنورد عنوان کرد: خراسان شمالی بر اساس توصیف رهبری، استانی ولایتمدار، غیرتمند و شجاع است که نشاط آن متاثر از سه هزار شهید و ۶ هزار جانبازی است که به انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.

حجت الاسلام یعقوبی تاکید کرد: بر اساس فتوای تمام مراجع، رقص زن در برابر بیگانگان حرام است، بنابراین کسانی که به غلط فتوا می دهند و مردم را به رقص دعوت می کنند، بدئت گذارانی هستند که به اسلام و مسلمین لطمه وارد می کنند.

وی گفت: بجای دعوت مردم به رقص، شکم های گرسنه را دریابید و قلب های شکسته را درمان کنید، چرا که کنسرت درد اقتصاد مردم را دوا نمی کند.

وی با بیان اینکه برخی برنامه هایی که در کشور اجرا می شود، فقط مُسکّنی برای آدم های هرزه است، خطاب به دولتمردان عنوان کرد: اقتصاد و معیشت مردم را درست کنید و لازم نیست به غلط طرح نشاط آفرینی بدهید.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی اضافه کرد: سال اقتصاد مقاومتی به پایان رسید، در این مدت چه اقداماتی انجام دادید و چه قدر برای مشکلات اجتماعی مردم تلاش کردید!؟

حجت الاسلام یعقوبی تاکید کرد: ایجاد نشاط در جامعه به معنای ولنگاری فرهنگی نیست، بنابراین بجای اینکه ادای هنرمندان و روشنفکران را انجام دهید، هویت اسلامی و غیرت ایرانی را حفظ کنید.

وی با اشاره به مستندسازی هایی که در خصوص اثبات سخنان استاندار خراسان جنوبی و ترویج رقص در فضای مجازی تولید و گسترش پیدا کرده است از دادستان بجنورد خواست تا ارتباط این اقدام با سخنرانی استاندار خراسان جنوبی را پیگیری کند.

وی تصریح کرد: در این خصوص عده ای بازداشت شده اند اما پرونده تا آشکار شدن کامل موضوع باز خواهد بود و بخش خصوصی یا عاملانی که این برنامه ها را اجرا و در فضای مجازی انتشار داده اند باید پاسخگو باشند.

امام جمعه بجنورد همچنین با اشاره به اجلاس مونیخ که در روزهای گذشته برگزار شد، گفت: اسرائیل، ترکیه و عربستان در این اجلاس با پشتیبانی آمریکا، ایران اسلامی را کشوری حامی تروریست خطاب کردند و ائتلافی را برای مهار قدرت و نفوذ ایران تشکیل داده اند.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان اینکه آل سعود خائن، ترکیه لائیک و اسرائیلِ خون آشام کوچکتر از آن هستند که بخواهند علیه ایران اسلامی برنامه ریزی کنند، عنوان کرد: متاسفانه برخی مسئولان از اینکه با صراحت نام این کشورها را ببرند ترس دارند.

وی با انتقاد نسبت به مسئولانی که در دفاع از ایران اسلامی سست عمل می کنند، گفت: همانگونه که این کشورهای زورگو با صراحت از ایران حرف می زنند ما نیز باید در دفاع از کشورمان محکم و قاطع عمل کنیم.

وی اشاره ای نیز به ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه و سخنان رهبر معظم انقلاب در این کنفرانس داشت و افزود: سخنان عمیق و چشم اندازهای حکیمانه رهبر انقلاب در مقابل دنیای استکبار، پاسخ یاوه گویان را به درستی روشن کرد.

امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود به پنجم اسفند و سالروز ولادت خواجه نصیرالدین طوسی که به نام روز مهندسی نام گذاری شده است هم اشاره ای داشت و اظهار کرد: مردم باید در ساخت و سازهای خود معیارهای فنی و مهندسی را رعایت کنند.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به ۸ اسفند و روز امور تربیتی و تربیت اسلامی با تاکید بر آموزش معارف دینی به فرزندان در سنین مدرسه، عنوان کرد: عمق دادن به فکر دانش آموزان و بصیرت افزایی، وظیفه تمام دست اندر کاران امر تعلیم و تربیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمازگزاران مرکز خراسان شمالی پس از اقامه نمازجمعه این هفته در اعتراض به سخنان اخیر استاندار سابق این استان در جمع هنرمندان خراسان جنوبی، راهپیمایی کردند.

نمازگزاران انقلابی و ولایتمدار بجنورد، ضمن دعوت مسئولان به بصیرت، نسبت به اظهارات غلط استاندار خراسان جنوبی درباره استان غیرتمند و شهیدپرور خراسان شمالی، اعتراض کردند و شعارهایی را سردادند.