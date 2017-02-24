به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری در خطبه های نماز جمعه این هفته اهواز با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در خصوص لزوم ارائه کارنامه اقتصاد مقاومتی و رفع رکود و بیکاری توسط دولت، تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از کارگاه ها و کارخانجات اقتصادی در کشور به صورت نیمه تمام و یا تعطیل مانده اند که دولت در این زمینه تصمیمات بسیار خوبی اتخاد کرده است.

وی افزود: اما در استان خوزستان مدیران عامل بانک های خوزستان زیربار این مصوبات دولت نمی روند و نتیجه این تمکین نکردن ها این است که ما به طور جدی وارد فاز شکایت شویم.

امام جمعه اهواز بیان کرد: استان خوزستان چه ظلمی کرده که حداکثر وامی که برای کارخانه های نیمه تمام آن تخصیص یافته ۲۷۳ میلیارد بوده درحالی که در اصفهان بیش از یک هزار ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

آیت الله جزایری عنوان کرد: معاون اول رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بررسی کنند که چرا مسئولان ما اینگونه سختگیرانه عمل می کنند و به هیچ یک از مصوبات دولت تمکین نمی کنند.

وی تصریح کرد: بنده از همین جا اعلام می کنم که نسبت به تمامی مسئولانی که به قوانین جمهوری اسلامی ایران تمکین نمی کنند، اعلام شکایت می کنم.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان افزود: فرمایشات رهبر انقلاب فصل الخطاب است و ایشان فرموده اند که مسئولان باید در رابطه با اقتصاد مقاومتی تا پایان سال گزارش دهند.

آیت الله جزایری در ادامه سخنان خود با اشاره به بحران اخیر خوزستان، گقت: تصمیمات خوبی در این خصوص اتخاذ و عملی شده است که یکی از آنها نصب ژنراتورهای برق برای تصفیه خانه های آب بوده است که ما از این بابت تشکر می کنیم.